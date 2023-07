Affaire Ursulet : "L’objet de cette démarche est de me déstabiliser et de me salir", selon l'avocat martiniquais

Le parquet de Paris a requis un procès pour viol par personne ayant autorité devant la cour criminelle, contre l'avocat martiniquais Alex Ursulet, qui conteste les accusations. Outre-mer la 1ère a contacté Alex Ursulet ainsi que celui de la plaignante, maître Thibault Laforcade.

Tessa Grauman et Inès Apetovi, avec l'AFP •

"Je n'ai pas commis les faits qui me sont reprochés. Ceux qui accusent savent que je ne l'ai pas fait", fustige Alex Ursulet. L'avocat martiniquais est accusé de viol par une jeune avocate, âgée d'un peu plus de 20 ans au moment des faits, qui se seraient produits en janvier 2018. Cette dernière effectuait alors un stage dans le cabinet parisien de Me Ursulet, dans le cadre de sa formation, selon l'AFP.

Pour le parquet de Paris, les faits sont "parfaitement caractérisés", ce qui motive le choix de renvoyer le Martiniquais de 63 ans devant la cour criminelle. Des SMS envoyés par maître Ursulet, et le départ précipité de la jeune femme de son stage à Paris feraient partie des éléments à charge contre l’avocat. Mais pour l'avocat martiniquais, cette affaire n’est qu’un coup monté des magistrats du parquet, qui lui en veulent.

Le parquet me connait, sait quelle intransigeance j’ai dans l’exercice de ma mission. L’objet de cette démarche est surtout d’essayer de me déstabiliser et de me salir. Donc je suis serein. Alex Ursulet, avocat au barreau de Paris

"Justifier l'injustifiable"

Selon l'AFP, la plaignante accuse maître Ursulet de lui avoir imposé des pénétrations digitales vaginales, alors qu'ils se trouvaient seuls à son cabinet. Après cet épisode, elle avait mis fin à son stage. Maître Ursulet avait déjà été mis en examen en novembre 2021, après la plainte de cette dernière.

Pour l'avocat de la plaignante, Thibault Laforcade, Alex Ursulet essaie de "justifier l'injustifiable".

On peut bien inventer ce que l’on veut pour essayer de justifier l’injustifiable, mais moi je parle de faits démontrés, je parle d’une instruction qui pour l’instant va uniquement dans le sens de ce que dénonce ma cliente. J'accompagne une femme en grande souffrance et j’essaye de faire en sorte que la Justice entende ce qu’elle a à dire. Thibault Laforcade, avocat

La partie civile attend désormais la décision du juge d'instruction pour le renvoi de maître Ursulet devant la justice. Si le renvoi devant une cour criminelle est confirmé, Alex Ursulet peut encore faire appel.