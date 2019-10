Amazonie : le Pape dénonce des intérêts destructeurs, en défendant l’écologie et les Amérindiens

L'incendie déclenché par des intérêts destructeurs, comme l'incendie qui a récemment dévasté l'Amazonie, n'est pas le feu de l'Évangile. Le feu de Dieu est une chaleur qui attire et rassemble dans l'unité. Il est alimenté par le partage, pas par les bénéfices. Le feu qui détruit, en revanche, s'embrase lorsque les gens veulent promouvoir uniquement leurs propres idées, former leur propre groupe, effacer les différences dans la tentative d'uniformisation de tous et de tout.



Lors du Synode consacré à l'Amazonie, le Pape dénonce des intérêts destructeurs

Le pape François se pose en défenseur de l'écologie et des peuples amérindiens, face à l'avidité de nouveaux colonialismes. Dès l'ouverture du synode consacré à l'Amazonie, il a dénoncé l'intolérance à l'égard des indigènes et la destruction de la forêt :Le Souverain Pontife, originaire d'Argentine, a critiqué l'attitude passée de l'église, qui aurait parfois dénigré les cultures amérindiennes. Une attitude qui aurait semble-t-il quelques résurgences : "J'ai été très attristé d'entendre, ici même, un commentaire sarcastique à propos de cet homme pieux qui a déposé des offrandes en ayant des plumes sur la tête. Dites-moi: quelle différence y a-t-il entre avoir des plumes sur la tête et porter le chapeau tricorne comme certains responsables du Vatican."Le pape s'en prend aussi indirectement aux religieux ultraconservateurs, réticents à son projet d'ouvrir la prêtrise à des hommes mariés, de préférence autochtones, en Amazonie. Un besoin d'adaptation locale, urgent, pour résoudre le manque de prêtres, notamment face à l'expansion des églises évangéliques. Et une idée qui pourrait faire école dans le monde.