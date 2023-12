🎧 "Annou Alé Alon Nou La Réunion" : apprendre le créole réunionnais avec Francky Lauret et Marie-Alice Sinaman

Partager :

Avec le podcast "Annou Alé Alon Nou La Réunion" nous vous proposons d'apprendre le créole de La Réunion en s’appuiant sur des chansons et des proverbes. Une approche ludique et humoristique pour apprendre et comprendre la langue et la culture réunionnaise.

Annou AlĂ© Alon Nou La RĂ©union, propose un voyage immersif au sein des textes et des mĂ©lodies rĂ©unionnaises ainsi qu’un partage des philosophies de vie crĂ©oles. Un voyage pour ceux qui souhaitent redĂ©couvrir leurs racines mais aussi pour tous les autres amoureux de cette langue utile et intelligente. De Michou aĚ€ Black T en passant par Maya Kamaty, Alain Peters et Kenaelle, c’est une part du patrimoine rĂ©unionnais qui est ainsi convoquĂ© pour apprendre le crĂ©ole. Des extraits de chanson sont rigoureusement choisis en fonction d’un point grammatical ou linguistique aĚ€ aborder. Francky Lauret et Marie-Alice Sinaman • ©Mas Productions Cap sur La RĂ©union avec Francky Lauret et Marie-Alice Sinaman Deux personnes incarnent le programme et la sĂ©rie, ils s'inscrivent dans deux registres diffĂ©rents et complĂ©mentaires : Le professeur Francky Lauret est le rĂ©fĂ©rent. Poète, journaliste, dramaturge et romancier rĂ©unionnais, il est titulaire d’un Capes en crĂ©ole en 2009, puis auteur d’une thèse sur l’humour en crĂ©ole rĂ©unionnais en 2017. En 2020, il devient le tout premier agrĂ©gĂ© en langue crĂ©ole. Dans la sĂ©rie Annou AlĂ© Alon Nou, il explique les règles de grammaire et le vocabulaire aĚ€ retenir Ă partir d'un extrait d'une chanson. L'humoriste rĂ©unionnaise Marie-Alice Sinaman est celle qui prĂ©sente et conduit le podcast. Cette artiste bien connue Ă La RĂ©union a participĂ© Ă plusieurs spectacles comiques et sitcoms rĂ©unionnais. Elle se fait connaĂ®tre du public insulaire avec Ze Tantines (2004). En 2011, son spectacle Marie-Alice Sinaman, i arbiss ! est reprĂ©sentĂ© Ă Saint-Gilles et au Tampon. En 2021, elle anime une Ă©mission de cuisine. Parallèlement, elle se produit en spectacle au théâtre de Saint-Gilles et cĂ©lèbre ses 30 ans de carrière. Elle participe en dĂ©cembre 2021 au spectacle Ici, c'est La RĂ©union Ă Paris au Palais des congrès. En 2022, elle incarne le personnage de Chris Voyance 974 dans la sĂ©rie Somin GazĂ©, rĂ©alisĂ©e par Lauren Ransan et Abel Vaccaro. Écoutez le premier Ă©pisode du podcast " Annou AlĂ© Alon Nou " Retrouvez ici les autres Ă©pisodes du podcast Annou AlĂ© Alon Nou La RĂ©union. Un apprentissage ludique et original

Chaque épisode du podcast débute avec un extrait d’une chanson créole connue. Cet extrait, choisi en fonction d’un point grammatical ou d'un mot à aborder, sert de support à l’apprentissage. L'échange entre les deux protagonistes est spontané et vivant, à contre-courant d'un cours magistral. Au fil des épisodes, les notions évoquées auparavant sont rappelées, ce qui permet une meilleure assimilation de la langue et une progression. Les extraits de chansons : Ral Sah Black T (ép 1)

Black T (ép 1) Pou ou mam’zel Dominique Barret (ép 2)

Dominique Barret (ép 2) Kaskolé Maya Kamaty (ép 3)

Maya Kamaty (ép 3) Alé Aou Pix'L (ép 4)

Pix'L (ép 4) Padèl Kenaelle (ép 5)

Kenaelle (ép 5) Not' bon vieux temps Maxime Laope et Benoîte Boulard (ép 6)

Maxime Laope et Benoîte Boulard (ép 6) Z'enfants les hauts Micheline Picot (ép 7)

Micheline Picot (Ă©p 7) Fo nou tiembo Soldat Tatane et T Matt (Ă©p 8)

Tombé levé Michou (ép 9)

La rosé si fèy son'z Alain Peters (ép 10) Vous pouvez découvrir ici les trois séries précédentes Annou Alé Gwadloup, Annou Alé Lagwiyann, et Annou Alé Matnik. Sur une idée de Nicolas Benoit et Arnauld Rosine

Écrits par Francky Lauret et Marie-Alice Sinaman

RĂ©alisation : Yann Rosine et Arthur Aubeneau

Production originale : MAS Productions avec la participation de France Télévisions

Durée : 10 épisodes de 10 min - © 2023

