Archives d'Outre-mer : la solidarité s'organise autour de l'opération Pièces jaunes

Depuis 1989, la Fondation des Hôpitaux de Paris organise au mois de janvier l’Opération Pièces jaunes. Cette initiative permet de récolter des dons pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Cette générosité a permis de financer des milliers de projets dans l'Hexagone et les Outre-mer.

L’Opération Pièces jaunes revient pour son 33ème anniversaire du 12 janvier au 05 février 2022. Depuis sa création, plus de 9300 projets ont été soutenus en faveur des jeunes patients hospitalisés dans l'Hexagone et les Outre-mer. Les projets répondent à 7 missions « Pièces jaunes »

- Le rapprochement des familles (aménagement de chambres parents-enfant)

- Le développement des activités (salle de jeux, équipement scolaires, animation)

- L’amélioration de l’accueil et du confort (décoration des chambres, couloirs)

- La lutte contre la douleur (mieux vivre les soins à l’hôpital)

- La prise en charge des adolescents en souffrance (création maison des adolescents)

- La transition adolescents-jeunes adultes (développement de nouvelles pratiques de prise en charge)

- Le répit des proches (accompagnement des aidants face à la maladie de l’enfant)

Après une édition 100% digitale en 2021, lié à la pandémie de la Covid-19, 2022 laisse place à l’imagination de chacun…. « Créez vous-même votre tirelire pièces jaune : un bocal, une boite de conserve, une boite en cartons ». A chacun de laisser libre cours à sa créativité.

Historique de la Fondation des Hôpitaux avec l’Outre-mer

La Fondation des Hôpitaux de Paris est depuis toujours en lien avec les territoires ultramarins. Le projet Pièces jaunes en est un parfait exemple.

Lors des deux dernières années, la fondation a soutenu plusieurs initiatives dans les Outre-mer. Citons par exemple l’acquisition de tablettes préprogrammées en Guyane, à Saint-Laurent du Maroni. Ou encore à La Réunion, au sein d’un service pédiatrique, l’aménagement d’une salle de classe pour les enfants hospitalisés. Les Mahorais ont eu le plaisir de recevoir des tablettes connectées au centre hospitalier. Enfin, la fondation a également participé à la rénovation du service pédiatrique de Papeete, ainsi qu’à la création d’une maison des parents en Martinique.

De petites pièces jaunes pour de grandes actions

Pour illustrer la diversité de ces initiatives depuis sa création, remontons le temps et revivons certaines d’entre elles en parcourant les Outre-mer.

2002 – Martinique : 10 fauteuils roulants offerts à l’hôpital du Lamentin

Dès sa création, la fondation a eu à cœur d’œuvrer à l’amélioration de vie des plus démunis. Que ce soit en métropole ou en Outre-mer, les millions de pièces jaunes récoltés se concrétisent en de généreux dons. Pour illustrer cela, l’hôpital du Lamentin en Martinique s’est vu offrir des fauteuils roulants grâce à la collecte locale.

Regardez ce reportage de RFO Martinique diffusé le 07 novembre 2002 et réalisé par Hélène Harte et Marc Balssa :

©la1ere

2006 - Réunion : réalisation à l’hôpital d’enfants

Direction l’hôpital d’enfants de Saint-Denis, pour rencontrer Margot. Cette jeune fille est admise depuis 1 mois dans le service de rééducation fonctionnelle. Elle profite d’une nouvelle salle de lecture grâce à l’argent des pièces jaunes.

Regardez ce reportage de RFO Réunion diffusé le 09 février 2006 et réalisé par Jean Claude Reversat :

©la1ere

2008 – Guadeloupe : première participation à l’Opération

En 2008, pour la première fois le CHU de Pointe-à-Pitre s’associe à l’opération. Malgré un démarrage difficile, plusieurs projets sont en cours dans l’établissement, comme l’aménagement et la décoration de chambres, salles de jeux ainsi que l’acquisition de matériel informatique.

Regardez ce reportage de RFO Guadeloupe le 01 février 2008 et réalisé par Eddy Golabkan :

©la1ere

2012 : Christian Karembeu, parrain de l’opération Pièces jaunes

Quelques pièces peuvent améliorer la vie des enfants et adolescents hospitalisés. Comme chaque année depuis 1990, la Fondation Hôpitaux de Paris, présidée par Bernadette Chirac, a lancé l'opération Pièces jaunes. Plus de 6 000 projets ont alors été subventionnés dont 480 dans les départements d'Outre-mer. L'opération, est parrainée par la chanteuse Lorie et le footballeur néo-calédonien Christian Karembeu.

Regardez ce reportage de RFO Paris diffusé dans Info-soir le 05 janvier 2012 et réalisé par Thimothy MIRTHIL :