Bataille de Bir Hakeim : il y a 80 ans, le Bataillon du Pacifique se battait en Libye

Il y a 80 ans, en pleine Seconde Guerre mondiale, la bataille de Bir Hakeim faisait rage dans le désert libyen. Du 27 mai au 11 juin 1942, 600 volontaires du Pacifique, tahitiens et calédoniens notamment, se sont battus aux côtés des Forces françaises libres. A l'occasion de l'anniversaire de ces combats, zoom sur le Bataillon du Pacifique et ses héros des Outre-mer.

En mai 1941, 600 militaires du Pacifique partent de Tahiti, puis de Nouméa. Ils composent le Bataillon du Pacifique et viennent de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie, des Nouvelles-Hébrides. Après quelques mois de formation militaire en Australie, ils se retrouvent en 1942 au cœur du désert Libyen, à Bir Hakeim, point stratégique de défense des alliés vers la route de l’Egypte. Ensemble, ils vont résister 15 jours aux assauts de Rommel et de son Africa Korps. Bir Hakeim est le premier échec de l’armée Allemande. 80 ans après, les rares survivants témoignent, leurs descendants racontent dans une série de reportages que nous ferons vivre sur plusieurs semaines.

Nouméa le 3 novembre lors de la prise d'armes avant le départ • ©Musee de l'ordre de la Liberation , Marcel Medard

En 1940, les établissements français de l’Océanie, qui deviendront Tahiti après la guerre, et la Nouvelle-Calédonie sont administrés par des gouverneurs aux ordres du régime de Vichy. Mais à Papeete en 1940, la vie est tranquille. Un jeune officier de la "Coloniale", originaire du sud de la France, va changer pas mal de choses dans ce calme ambiant. Il s’appelle Félix Broche.

Félix Broche, Commandant de la compagnie autonome d'infanterie coloniale autonome de Tahiti • ©Fond Félix Broche

Nous rencontrons François Broche au Musée de l'Ordre de la Libération à Paris. Historien et spécialiste de la seconde guerre mondiale, il s'installe dans un fauteuil et nous raconte l'histoire de son père, qu’il n’a jamais connu, et la genèse du Bataillon. Capitaine des tirailleurs sénégalais en poste à Tunis, mon père est nommé Commandant de la compagnie autonome d'infanterie coloniale autonome de Tahiti (CAICT). Il arrive à Papeete en juillet 1939 et il a le coup de foudre pour cette île.

En juin 1940, c'est l'armistice, mon père est furieux car il est officier de carrière et n'a pas eu l'occasion de se battre. Il a connaissance de l'appel du général de Gaulle, et Tahiti se rallie en septembre à la France libre, peu de temps après les Nouvelles-Hébrides et la Nouvelle-Calédonie. Désireux de combattre sur le sol français, il demande son rappel qui lui est refusé, il va alors recruter une troupe de volontaires Polynésiens pour combattre avec les alliés. Il rencontre les chefs coutumiers locaux qui se retirent dans la montagne près du mont Aorai pour interroger les esprits, et ces chefs vont donner leur assentiment à mon père."

Il va recruter une troupe de volontaires polynésiens, avec l'accord des chefs coutumiers, pour qu'ils puissent combattre avec les alliés. François Broche

La guerre des Maoris

Le vieux chef de Papenoo, Tetileroo Teriierooiterai, déclare alors : "On ne peut pas rester sans continuer la lutte, le popa [le blanc, ndlr] mènera le Tahitien là où il doit aller. Les esprits de la vallée, les esprits de la mer sont à nos côtés pour la lutte, et les dieux farouches qui hantent nos hauts sommets, sont descendus pour nous soutenir dans la grande bataille. Le vent qui se lève, c’est celui de la guerre des Maoris, jusqu’à la victoire il soufflera et chassera la brise parfumée de nos soirées heureuses. Jusqu’à la victoire, nous ne penserons plus qu’à la guerre."

Le groupe de la batterie de Faiere • ©Fond Martin

300 Tahitiens s'engagent dont Jean Roy Bambridge, John Martin, William Grand ainsi que Pea Tutehau qui compose le chant devenu célèbre des Tamarii volontaires.

C'est près de la batterie de défense de 65 qui garde l'accès de la baie de Papeete que les jeunes Polynésiens reprennent ce chant : "Nous sommes les enfants de la batterie, que tu as appelé, nous obéissons à la loi de notre mère patrie, nous voici tes enfants que tu as appelé et qui ne connaîtront de repos que sur le champ de bataille."

Ces futurs soldats fiers de leurs coutumes vont traverser la guerre avec leurs guitares et leurs champs ce qui leur vaudra le surnom de bataillon des guitaristes.

Les Polynésiens du Bataillon du Pacifique • ©Fond Broche



François Broche continue son récit : "En octobre 1940 le général De Gaulle nomme mon père Commandant supérieur des troupes du Pacifique, lesquelles troupes n'avaient pas encore d'existence. Mais il avait obligation de rejoindre son poste à Nouméa, la capitale du Pacifique à l'époque."

Sur place, le Capitaine Broche lève un deuxième corps de 300 volontaires calédoniens composé en grande partie de caldoches, de métropolitains ou de "broussards" qui avaient participé activement au ralliement du Caillou à la France libre. Le bataillon du Pacifique est alors constitué de 600 hommes. A Londres le général De Gaulle a vent de l’affaire, il ne tarde pas à grossir cet évènement, en maître de la communication qu’il est.

"Nous savons aujourd'hui que, sous l'impulsion de leur chef, les colonies françaises du Pacifique mettent sur pied de vastes ressources et des hommes dont on entendra parler. De Sidney à Papeete en passant par Nouméa, on veut la même victoire !"

Regardez l'épisode 1 de notre série sur la naissance du Bataillon du Pacifique :

1er épisode de la série "le Bataillon du Pacifique à la bataille de Bir-Hakeim" • ©Outre-mer la 1ère

Le goût de l’aventure

Qui sont ces hommes, pourquoi s’engagent-ils ? L’étude socio démographique effectuée par Yacine Benhalima, auteur du Bataillon du Pacifique (l'Harmattan) et arrière-petit-fils de William Grand, nous permet d’y voir plus clair. "Les Polynésiens qui s’engagent proviennent des classes sociales populaires, il y a des pêcheurs, des marins, des ouvriers, des chauffeurs, des employés. Ils viennent s’engager spontanément à l’appel du capitaine Broche. La plupart faisant partie de la compagnie qu’il avait commandée, ils avaient fait leur service militaire puis avaient été démobilisés. Ils ne comprennent pas que la guerre ne puisse continuer sans qu’ils aient combattu. Mais la plupart d’entre eux n’avait jamais quitté l’Océanie et avait en eux ce goût de l’aventure."

Et François Broche de rappeler : "Pour eux mon père représentait le Metua, le père, le surnom qui lui a été donné par les Polynésiens. Il faisait l'unanimité auprès de ses hommes qui avaient toute confiance en lui. Il n’était pas qu’un soldat mais un animateur et médiateur de la vie sociale et militaire de ses hommes."

Jeunes et insouciants

La plupart de ces jeunes Pacifiens n'ont pas encore 20 ans lorsqu'ils embarquent en mai 1941 sur le paquebot Monowai. C'est notamment le cas de Ari Wong Kim âgé de 16 ans qui usurpe l'identité de son frère pour pouvoir partir à la guerre. "On était fous, on partait se promener", nous confie-t-il 81 ans plus tard. Ari Wong Kim est le dernier survivant du Bataillon du Pacifique. Chevalier de la Légion d’honneur, il vit désormais dans un Ehpad dans le Calvados.

C'est aussi un déchirement pour beaucoup d'entre eux, dont le jeune John Marcel Faatae Temariihuriariitehuiupooivaea Martin qui n'a que 18 ans et auquel sa mère signe une dérogation.

En 1967 lors de sa rencontre avec François Broche, John Martin se souvient du moment du départ : "Maman me donne une enveloppe et me demande de ne l'ouvrir que lorsque l'on ne verrait plus la terre tahitienne à l'horizon. Je l’ai ouverte au large, et ce fut pour moi une révélation. Revenir sur mon île est devenu alors une idée fixe." Roland Martin, son fils, que nous avons joint à Tahiti, nous rappelle que lorsque John a lu la lettre, il a eu envie de sauter par-dessus le bastingage et de rejoindre à la nage. "Mais il voulait y aller car il avait en lui ce sentiment patriotique d'un devoir à accomplir."

John Martin et sa mère • ©Fond Martin



Sa mère lui disait n'avoir rien voulu lui montrer : "Ça me fait de la peine de me séparer de toi mon fils unique, je ne voulais mettre aucune entrave à ta décision. Fais bien attention à toi, mon fils, reviens moi car j'aurai trop de peine de ne plus te revoir."

Les Calédoniens suivront quelques semaines plus tard. Jean Tranape vient de terminer son service national, il est incorporé au Bataillon à l’automne 1940. Issus d’une vieille famille calédonienne, les frères Porcheron vont s’engager le 3 mai, deux jours avant le départ, le jour où Henri Sautot, gouverneur de Nouvelle-Calédonie, remet à Félix Broche le fanion du Bataillon lors d’une prise d’armes à Nouméa.

Quelques cameramen amateurs immortalisent l’instant sur leur pellicule 16 mm Kodak, Auguste Mercier et Jean Vergé seront des passeurs d'Histoire. Les Calédoniens dans leur uniforme de la Première Guerre mondiale avec leurs casques coloniaux défilent aux cotés des Polynésiens, très élégants dans leur uniformes cousus par la communauté chinoise de Tahiti. "Nous étions impeccables dans nos tenues beige clair, shorts gris foncé, molletières, chaussures et calots bleus. Les Calédoniens eux font peine à voir avec leurs vieux uniformes", se souvient avec une pointe d’ironie Jean Roy Bambridge. On connaît la rivalité ancestrale entre Calédoniens et Tahitiens, mais tous seront unis dans le désert Libyen.

Les troupes calédoniennes du Bataillon du Pacifique • ©Musée de l'ordre de la Liberation,Marcel Medard

Le 5 mai 1941, renforcé par les volontaires Calédoniens et des Nouvelles-Hébrides, le Bataillon du Pacifique quitte Nouméa au complet pour Sydney en Australie à bord du paquebot le Zealandia. Ils ne savent pas qu'ils ne reverront pas leurs îles de sitôt. Ils partent non seulement à l'aventure, mais aussi vers la guerre. 156 d’entre eux y laisseront leur vie.