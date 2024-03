C’est grave d’être gros ?

Le nombre de personnes en surpoids dans les Outre-mer est largement supérieur à celui de l’Hexagone. Si la rondeur n’est pas un problème en soi, en revanche, l’obésité présente des risques pour la santé.

Un Indice de Masse corporelle supérieur à 40, c’est le seuil au-delà duquel la médecine parle d’obésité morbide. Cela signifie que l’excès de surpoids est tel qu’il augmente les risques de maladie de manière très significative.

L’obésité dans les Outre-mer

Dans les Outre-mer, le nombre de personnes qui souffrent d’obésité (IMC supérieur à 30) est largement supérieur à celui de l’Hexagone.



Elles représentent 28 % de la population Antilles et plus de 40 % à Mayotte, en Polynésie, et en Nouvelle-Calédonie. Alors que le taux est de 17 % dans l’Hexagone.

Ces chiffres sont la conséquence d'une mauvaise alimentation, souvent trop riche en sucre, mais également d'un manque d’activité physique. À cela s'ajoutent des causes d’origine génétique.

Les risques pour la santé

L’obésité favorise surtout les maladies cardiovasculaires, type infarctus, accidents vasculaires cérébraux, phlébites. Les personnes en surpoids peuvent également devenir diabétiques et risquent de développer certains cancers (sein, ovaire, pancréas, foie, rein, prostate…).

D’autres difficultés, moins graves, peuvent également surgir, comme des problèmes d'articulation (hanches, chevilles, genoux, dos), des mycoses, des fuites urinaires, de la fatigue, des ronflements pendant le sommeil ou une transpiration excessive.

Mal-être

Hormis les complications physiques, l’obésité est aussi facteur de problèmes psychologiques. L’estime de soi peut être altérée par le regard extérieur et les discriminations en lien avec la mauvaise image du surpoids dans nos sociétés.