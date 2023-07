Carnaval Tropical 2023: ”Paris aux couleurs du Monde” sur les Champs-Élysées, ce dimanche

Le Carnaval Tropical de Paris, plus gros carnaval festif de la capitale se déroule ce dimanche 2 juillet 2023. À partir de 13 heures, 34 formations dont 3 groupes venus de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane vont effectuer leurs parades sur les Champs-Elysées, devant près de 200 000 spectateurs.

La parade carnavalesque sur Les Champs-Elysées est maintenue. Dans un post Facebook, du 30 juin 2023 à 22 heures, Teddy Lacroix du comité d'organisation annonce être en relation avec les autorités compte tenu du contexte social. Sauf décision de dernière minute, la manifestation est programmée pour ce dimanche 2 juillet 2023.

Le Carnaval Tropical de Paris est un événement haut en couleur qui met à l'honneur la diversité culturelle et les traditions des communautés antillaises, guyanaises, latino-américaines et caribéennes. Cette 21e édition a pour thème "Paris aux couleurs du Monde", permettant ainsi aux groupes participants de s'exprimer librement et d'explorer toutes les extravagances artistiques.

Des quatre coins du monde...

Ce carnaval, crée il y a plus de 20 ans par les Antillais et les Guyanais en France, a évolué pour accueillir des traditions carnavalesques de différentes origines, provenant de toute l'Amérique latine (Colombie, Bolivie, Brésil, Pérou, etc.) et de la Caraïbe (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti, République dominicaine).

Des centaines de danseurs et 34 groupes de carnavaliers, ainsi que des associations de Paris et d'Île-de-France, présenteront les cultures venant des quatre coins du monde à travers des tenues et des danses traditionnelles. Le carnaval tropical de Paris est une célébration de la diversité culturelle et un véritable melting-pot artistique.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a souhaité la bienvenue à cette 21ème édition du Carnaval Tropical de Paris sur les Champs-Élysées,

Les Outre-Mer reviennent en musiques enchanter la plus belle avenue du monde pour l’un des grands événements culturels, artistiques et festifs ouverts à tous de la capitale. Depuis plus de 20 ans, à travers son Carnaval Tropical, la Ville de Paris valorise la pluralité culturelle, notamment celle issue de nos Outre-mer. Ancrée dans la tradition carnavalesque caribéenne et latino-américaine, elle est synonyme de brassage et de partage, dont notre capitale est une belle expression. Anne Hidalgo, maire de Paris

Le parcours

Le programme du Carnaval Tropical 2023 comprendra un départ de parade officiel donné par Anne Hidalgo, en présence de Jacques Martial, Conseiller des Outre-Mer auprès de la Maire de Paris, et de Jeanne d'Hauteserre, Maire du 8e arrondissement. La Reine et le Roi du carnaval, élus en mai 2023, lanceront le défilé.

Les carnavaliers évolueront depuis le bas du Rond-Point des Champs-Élysées jusqu'à la rue de Tilsitt, puis effectueront un demi-tour pour redescendre jusqu'au point de départ où sera installée la tribune du jury.

À la fin des prestations, un jury désignera les lauréats dans différentes catégories prédéfinies, telles que la meilleure musique, le meilleur groupe, le meilleur costume, la meilleure chorégraphie, etc. Cela permet de reconnaître et de récompenser les talents et les performances remarquables lors de ce carnaval haut en couleur et en énergie.

Les organisateurs attendent des participants qu'ils transmettent une joie de vivre communicative, synonyme de plaisir, de dynamisme et de bonne humeur, dans une ambiance festive et conviviale.

