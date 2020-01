Cocaïne : coup de filet entre la Bretagne, les Hauts-de-France et la Guyane

Seize personnes ont été mises en examen et placées en détention en France métropolitaine et Guyane pour trafic de cocaïne, a annoncé vendredi le parquet de Rennes.

3 à 5 kg par semaine

Sur les 16 mis en examen, on compte deux femmes, six sont de nationalité surinamienne, une camerounaise et neuf française, a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Parmi ces 16 personnes, trois ont été interpellées en Guyane. Elles sont été placées en détention préventive à Cayenne "en attendant leur transfert en métropole et leur présentation au juge d'instruction en charge de l'affaire", selon le communiqué.Ces interpellations font suite à une opération menée lundi et coordonnée par un juge d'instruction de la JIRS (Juridiction interrégionale spécialisée) de Rennes "en plusieurs lieux du territoire métropolitain et en Guyane". L'opération a mobilisé "près de 300 militaires de la gendarmerie nationale" et entraîné initialement l'interpellation de 29 personnes dont 13 ont été remises en liberté.Selon le communiqué du procureur, "sur une période d'un an, il est estimé une importation hebdomadaire de 3 à 5 kilos de cocaïne" sur le territoire métropolitain depuis la Guyane.qui ingéraient des ovules contenant de la drogue. "Le démantèlement quasi complet d'une filière de cette importance constitue un succès significatif dans la lutte contre l'acheminement par voie aérienne et la vente sur le territoire métropolitain de cette drogue produite dans les pays andins", souligne le procureur de Rennes.