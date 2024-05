📻 Comment transmettre la mémoire de l'esclavage et de son abolition ?

Partager :

À l'occasion de la journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage et de leurs abolitions, la rédaction radio d'Outre-mer La1ère vous propose une émission spéciale autour de la transmission de ces mémoires. Comment ne pas oublier ? Comment réparer et transmettre cette histoire ?

Depuis 18 ans, le 10 mai commémore les mémoires de la traite et de l'esclavage et de leurs abolitions. L'occasion de réfléchir à la meilleure manière d'intégrer l'histoire de l'esclavage dans le récit national. À travers la culture, l'adaptation des programmes scolaires ou encore la construction d'un monument national en hommage aux victimes de l'esclavage, comment transmettre au mieux cette sombre période de l'Histoire ? Comment les autres pays font-ils pour ne pas oublier ce pan du passé ? C'est le programme de cette émission spéciale présentée par Tessa Grauman. La culture comme vecteur Pour débattre de ce thème important, historiens et artistes sont les invités de la rédaction. Dans un film à paraitre en septembre prochain, le réalisateur franco-béninois Simon Moutaïrou met en scène un père esclave dans une plantation de l'ile Maurice, encore française, qui rêve de voir sa fille affranchie. Ni chaines ni maitres revient sur la notion de "marrons", ces fugitifs qui ont rompu l'ordre colonial, rarement évoqué au cinéma. Ce film a été soutenu par la fondation pour la mémoire de l'esclavage. La Fondation met d'ailleurs en place de nombreuses actions auprès des plus jeunes pour tenter de transmettre cette histoire difficile. Nadia Wainstain, agrégée d'histoire et responsable du pôle éducation de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, revient notamment sur des concours proposés aux établissements scolaires. Expliquer l'histoire de l'esclavage même à un jeune public, c'était tout l'enjeu de l'un des derniers ouvrages de l'historien Frédéric Régent. Le guadeloupéen est spécialiste de l'histoire de l'esclavage et maitre de conférence à l'Université Paris Panthéon Sorbonne. Il a publié en 2023 L'esclavage raconté aux enfants, aux éditions de la Martinière. Il y a quelques années, il croise par hasard le chanteur et compositeur Pascal Danaë, leader du groupe Delgrès. Tel un historien, Frédéric Régent va faire découvrir à l'artiste une partie jusque-là inconnue de son histoire familiale. Réécoutez notre émission spéciale dans laquelle les deux hommes racontent cette anecdote. En studio avec Tessa Grauman, retrouvez nos invités : Frédéric Régent, spécialiste de l'histoire de l'esclavage et maitre de conférence à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne.

