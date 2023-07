Conseil des ministres : de nouveaux préfets nommés dans les Outre-mer

Ce jeudi 13 juillet en conseil des ministres, cinq nouveaux préfets ont été nommés dans les départements d'Outre-mer. Ils prendront leurs fonctions pour la plupart d'entre eux à compter du 21 août. Par ailleurs, un nouveau recteur est aussi affecté à la Réunion.

Samuel Piqueur et Julie Postollec •

Depuis plusieurs semaines, les spéculations autour d'un éventuel remaniement ministériel vont bon train. Pourtant, aujourd'hui lors du dernier conseil des ministres avant la fête nationale du 14 juillet, ce ne sont pas les ministres qui ont été changés mais les préfets. Après un exercice 2022-2023 difficile, l'heure est donc au renouvellement.

Sur proposition de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Olivier Jacob est nommé directeur général des Outre-mer, il remplacera dans ses fonctions Sophie Brocas, en place depuis le 16 novembre 2020. Cet ancien élève de l’ENA (promotion Valmy en 1996) prendra officiellement ses fonctions à compter du 21 août 2023.

Par le passé, Olivier Jacob a occupé plusieurs postes en lien avec les Outre-mer. Entre 2008 et 2010, il fut directeur adjoint du cabinet du secrétaire d’État chargé de l’Outre-mer puis directeur adjoint du cabinet de la ministre auprès du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’Outre-mer. En 2018 il est nommé préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Avec cette nouvelle nomination, il arrive sur un terrain qu’il connaît déjà.

De nouveaux préfets nommés dans les Outre-mer…

Arrivé en Guyane en 2020 en tant que préfet, Thierry Queffelec va bientôt quitter ses fonctions et sera remplacé par Antoine Poussier. L’ancien conseiller technique de la Première ministre Elisabeth Borne et de Jean Castex prendra ses fonctions le 21 août. Ce haut fonctionnaire connait très bien les problématiques des départements d’Outre-mer. Par le passé, il a occupé la fonction de directeur de cabinet du préfet de la Martinique entre 2010 et 2012, avant de revenir sur l'île en 2018 en tant que secrétaire général.

À Wallis et Futuna aussi ça va bouger. Blaise Gourtay est nommé préfet et administrateur supérieur en lieu et place d’Hervé Jonathan, en fonction depuis 2020. Le nouveau préfet des îles de Wallis et Futuna a un CV bien fourni. En 2006, il est nommé directeur de cabinet du préfet de Picardie. Dans sa longue carrière de fonctionnaire, il est aussi passé par la Guadeloupe, toujours pour occuper la fonction de directeur de cabinet du préfet. Depuis 2017, Blaise Gourtay occupait la fonction de secrétaire général chargé des affaires régionales et européennes de la Région Grand-Est.

Autre changement des représentants de l’État : Bruno André, sous-préfet de Pointe-à-Pitre, est promu et nommé préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. Il remplacera Christian Pouget à compter du 21 août 2023.

Le Sous-Préfet de Pointe-à-Pître au milieu des ouvriers de l'usine pour tenter de relancer le dialogue • ©L. Gaydu

Ce natif de Pont-L’Abbé (Finistère) est passé par plusieurs ministères : Culture, Éducation nationale, Jeunesse et Sports... Sous-préfet depuis 2007, il a travaillé à Mayotte entre 2014 et 2016, et en Guadeloupe de 2020 à aujourd’hui. Saint-Pierre et Miquelon sera donc sa 3e expérience dans les Outre-mer.

… Mais aussi un nouveau recteur

Une nomination toujours à la Réunion, mais dans un autre domaine, celui de l’Éducation nationale. Pierre-François Mourier, conseiller d’État, est nommé recteur de région académique et de l’académie de La Réunion, à compter du 1er août 2023

Pierre-François Mourier - à droite sur cette photo prise en 2016 où il était ambassadeur de France en Slovénie - devient le recteur académique de La Réunion. • ©JURE MAKOVEC / AFP

Cet agrégé de lettres classiques né à Ajaccio est devenu diplomate à la fin des années 2000 en étant notamment ambassadeur de France en Slovénie entre 2012 et 2016. Depuis 2018, il était à la tête de France Éducation internationale, centre international d'études pédagogiques destiné entre autres à promouvoir l’enseignement du français à l’étranger.

Une Réunionnaise préfète en Ardèche

Enfin, elle connaît bien les Outre-mer puisqu’elle est Réunionnaise et a été déléguée interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer, il s’agit de Sophie Elizéon. Elle va prendre la tête de la préfecture de l'Ardèche, à compter du 21 août 2023.

La Réunionnaise Sophie Elizéon est la nouvelle préfète de l'Ardèche, elle a été nommée le 13 juillet 2023 • ©la1ere.fr

Après plusieurs expériences en préfecture dans le Nord, le Territoire de Belfort et l’Aude, elle était depuis février 2021 déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT.