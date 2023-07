Coupe du monde féminine : Wendie Renard "décidera" si elle joue face au Brésil

L'entraîneur de l'équipe de France, Hervé Renard, laissera le choix à sa capitaine de jouer ou non demain. Blessée au mollet, la Martiniquaise avait été écartée de l'entraînement ces derniers jours avant de rejoindre ses coéquipières jeudi.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Le sélectionneur des Bleues Hervé Renard a affirmé vendredi que sa capitaine Wendie Renard, touchée au mollet gauche, "prendra la décision" elle-même sur sa participation à France-Brésil samedi (12h00) à Brisbane, choc du début de Mondial, même si sa titularisation n'est "pas certaine à 100%".

Touchée au mollet gauche depuis le début de la semaine, la défenseure martiniquaise a participé à l'entraînement de veille de match vendredi à Brisbane, comme jeudi à Sydney. Elle avait été ménagée lundi, mardi et mercredi. Mais "les entrainements ne ressemblent en rien à un match de compétition, donc on verra demain (samedi)", a expliqué Hervé Renard en conférence de presse à 24 heures du coup d'envoi.





On espère que demain tout ira bien car on a besoin d'elle. On n'en est pas certain ce soir à 100%. Hervé Renard

"On souhaite tous qu'elle participe au match de demain, sans prendre de risque inconsidéré. C'est elle qui prendra la décision. Elle connait son corps avec ces longues années passées au plus haut niveau", a expliqué l'ancien sélectionneur de l'Arabie saoudite. "On a besoin de joueuses avec ses références pour aller le plus loin possible dans une compétition. Mais en tant que coach, vous ne pouvez pas décider à la place de la joueuse. Elle doit être à 100% mentalement".

"Un élément fort"

Également présente en conférence de presse, la défenseure Sakina Karchaoui a également évoqué le cas de sa partenaire. "C'est la capitaine, c'est un élément fort dans un groupe. Donc on espère le meilleur pour nous et surtout pour elle car c'est compliqué d'avoir un problème pendant une compétition. Elle est là pour nous parler, nous conseiller", a-t-elle glissé.

Avant ce duel au sommet du groupe F, déjà crucial pour la qualification en huitième de finale du Mondial océanien, la France a fait match nul 0-0 contre la Jamaïque pour son premier match, alors que le Brésil est en tête avec trois points.

Depuis les examens médicaux passés par Wendie Renard lundi à Sydney, la Fédération n'a pas souhaité communiquer sur la nature de la blessure de la joueuse emblématique des Bleues, se contentant d'assurer que son état serait "géré au jour le jour". Mais "le plus important ce n'était pas l'inquiétude mais le match nul contre la Jamaïque", a assuré Hervé Renard. Le feuilleton sur la blessure de Wendie Renard a en tout cas été suivi de près par la sélectionneuse du Brésil Pia Sundhage. "On a un plan si elle joue et un plan si elle ne joue pas", a assuré la Suédoise.

Ces derniers jours, l'hypothèse de voir évoluer Renard face aux Brésiliennes, avant une mise au repos contre le Panama mercredi, était étudiée par l'encadrement, selon plusieurs sources proches des Bleues. Vendredi, seule l'attaquante Naomie Feller, touchée à la cuisse droite, s'est entraînée en marge du groupe, ce qui rend très improbable sa participation à la rencontre.