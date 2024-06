Crise en Nouvelle-Calédonie. Accalmie fragile, les barrages sont de retour

Après quelques jours de calme, de nouveaux barrages ont été érigés puis démantelés par les forces de l'ordre dans la Province Sud. Des difficultés de circulation réapparaissent entre Nouméa et Païta. Au 22e jour de crise en Nouvelle-Calédonie, la paix est extrêmement relative.

Il est 16 heures lorsque nous arrivons sur l'échangeur de Dumbéa Mall. À cet instant, une dizaine de camions bennes quittent cet endroit, où plusieurs barrages viennent d'être démantelés sous la haute surveillance d'une centaine de forces de l'ordre. Ces opérations provoquent un embouteillage conséquent. Plusieurs dizaines d'usagers sont pris en otage depuis 14 heures (heures de Nouvelle-Calédonie).

La "savexpress", (NDLR voie express n°2) est de nouveau inaccessible dans les deux sens de Koutio à Apogoti.

Yoann Lecourieux, maire de Dumbéa en Nouvelle-Calédonie • ©Outre-mer la 1ère

"Il n'y a pas d'accalmie depuis maintenant 3 semaines et aujourd'hui on pensait pouvoir débuter une semaine normale et on s'est aperçu ce matin que les principaux axes de la commune, notamment au centre sur la savexpress ont été bouchés avec des feux, avec des barrages." déplore Yoann Lecourieux, le maire de Dumbéa.

Tout au long de la journée de ce lundi (NDLR 3 juin 2024), des opérations de déblayage ont eu lieu un peu partout. À la Conception, pour limiter la construction de nouvelles barricades de fortune, les arbres sont abattus.

La route provinciale est bloquée, obstruée par des déchets et des branches d'arbres.

Déblaiement de barricades à Magenta, le 3 juin 2024 • ©Outre-mer la 1ère

Les forces de l'ordre procédaient également à un énième déblayage à Magenta sous l'indifférence générale des habitants des tours. Ceux des alentours, qui n'ont pas souhaité s'exprimer face caméra, regrettent que ces barricades soient retirées car les fauteurs de troubles pourraient s'attaquer aux biens privés afin de disposer d'éléments pour en ériger de nouvelles.

Un reportage d'Aiata Tarahu et Franck Vergès de NC la 1ère.

