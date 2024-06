Crise en Nouvelle-Calédonie. Le quotidien bouleversé des habitants du Mont-Dore isolés depuis un mois

Les forces de l'ordre ont tenté en vain de rétablir l'accès à la commune du Mont- Dore. Les blindés de la gendarmerie ont essuyé des tirs et fait demi tour. La route est coupée depuis un mois. La navette maritime est le seul moyen de transport pour rejoindre Nouméa. Entre difficultés à circuler, à s'alimenter ou à se soigner, les habitants du Mont-Dore essaient d'organiser leur quotidien fait de solidarité et de résilience.

Seul accès pour se rendre au Mont-Dore sud : la voie maritime avec les rotations de bateau navette. À bord l'ambiance est surréaliste, d'épaisses fumées noires surplombent la tribu de Saint-Louis, où les forces de l'ordre interviennent pour une opération de sécurisation.

Quelques minutes plus tard les passagers peuvent débarquer dans un quartier en presque autarcie depuis un mois. Ici les habitants s'organisent comme ils peuvent pour obtenir des produits de première nécessité.

Les files d'attente devant les magasins d'alimentation s'allongent. Pour Kenny cogérant d'une petite épicerie les approvisionnements sont insuffisants.

Kenny Pham, cogérant d'une épicerie • ©Outre-mer la 1ère

"Les marchandises, on doit les restreindre, les limiter en mode ravitaillement. Par exemple, les familles qui ont 8 personnes chez eux, on doit leur dire 2 poulets, 1 poulet, 2 pains seulement. C'est compliqué quand même."

Les Montdoriens ont l'habitude de prendre leur mal en patience mais beaucoup confient être à bout.

La situation sanitaire demeure elle aussi préoccupante. Xavier Lebeau est médecin généraliste, tributaire des navettes pour assurer ses consultations. Il doit fermer le cabinet en milieu de journée.

Xavier Le Baut, médecin généraliste • ©Outre-mer la 1ère

"On a des consultations qui sont assez contractées, obligé de passer par des consultations libres au cabinet pour voir les patients. Et je pense aussi aux personnes âgées, qui sont isolées à leur domicile, et que malheureusement nous ne pouvons plus aller voir à l'heure actuelle à cause de ce temps qui est réduit."

Les exactions des émeutiers ajoutent à la détresse. Mais la solidarité émerge comme un phare dans la tempête. En bord de plage, l'école des 3 îlots a vu le jour il y a 3 semaines. Isabelle est enseignante à Yawé, elle a tenu à participer à cette initiative.

Isabelle Delaire, enseignante • ©Outre-mer la 1ère

"L'idée c'est quand même déjà en premier de les remobiliser, de les sortir de la maison et puis de les remettre en action en utilisant l'école, de proposer des petits jeux, des choses plutôt ludiques, des petites révisions."

Un havre de paix pour redonner le sourire aux enfants, semblant de normalité dans un quotidien bouleversé.

Un reportage de Marion Thellier et Claude Lindor de NC la 1ère.

♦ Pour aller plus loin

Retrouvez ici notre journal outremer.l'info du jeudi 13 juin 2024 présenté par Laurence Théatin, également diffusé sur France 3 à 11h50.