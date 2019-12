Cyclone Belna : Mayotte attend "le souffle de la bête" [SYNTHESE]

Le cyclone Belna va passer très près de Mayotte dans les heures qui viennent. Le département français de l'océan Indien va être placé en alerte rouge à 14H, heure de Paris. Les habitants seront confinés chez eux.

David Ponchelet •

🔴🌀#AlerteRouge : le Préfet a annoncé que le cyclone #Belna passera à proximité de #Mayotte ce soir.

A partir 16h, les mesures de confinement seront mises en place et les forces de secours procèdent à des évacuations.

⚠️ Soyez TRES vigilants, tenez-vous INFORMES.



Consignes ⬇️ pic.twitter.com/vRclWLRQIC — Préfet de Mayotte (@Prefet976) December 8, 2019

Le cyclone Belna va passer au plus près de Mayotte aux alentours de 17h, heure de Paris. Le préfet a décidé detrois heures avant, soit 14h, heure de Paris. Concrètement,chez eux ou dans les centres d'hébergements.pour préserver le réseau. L'aéroport de Mayotte est fermée depuis ce dimanche matin. Le trafic maritime entre la petite et la grande terre est interrompu.

Depuis ce matin, la météo se dégrade fortement, à mesure que le cyclone approche. Les vigilances fortes pluies, vents forts et forte houle sont activées.



Que dit la météo ?

Cyclone Belna : le point avec Météo France

Mise à l'abri

Cyclone Belna : les habitants évacués trouvent refuge dans les établissements scolaires, comme ici dans un collège de Koungou



Dernier cyclone en 1984

Les dernières informations en provenance de Météo France indique que le cyclone Belna est à moins de 160 kilomètres de Mayotte et approche à une vitesse de 11 km/h.Les prévisions de trajectoire restent incertaines. Météo France indique que le coeur du cyclone devrait passer à 80 kilomètres à l'est de Mayotte, mais les vents les plus violents seront à seulement 20 kilomètres des côtes, avec une marge d'erreur importante. Météo France expliquait il y a 24 heures que ces vents étaient "le souffle de la bête".Les explications de Laurent Floch, directeur de Météo France à Mayotte :Dimanche matin, le préfet de Mayotte a prisles plus exposés. L'habitat précaire et insalubre étant très important à Mayotte, les habitants les plus exposés sont ceux qui vivent près du littoral mais aussi sur les reliefs escarpés de l'île. Avec les fortes pluies que va entraîner le cyclone, les mouvements de terrain représentent un réel danger.De nombreux habitants se sont déjà rendus dans les établissements scolaires qui servent d'abri. C'est le cas dans ce collège de Koungou, comme l'explique Mayotte la 1ère :Les Mahorais gardent le souvenir de. A l'époque, l'habitat était majoritairement bâti en matière végétale. Il y avait eu un mort et d'importants dégâts matériels. Le phénomène Belna est "exceptionnel pour Mayotte", selon le préfet: "Depuis 50 ans, ce sera la troisième fois que Mayotte passera aussi près des effets d'un cyclone".Quelque 256.000 personnes vivent à Mayotte, archipel de 374 km2 devenu le 101e département français en 2011.Suivez la situation en temps réel avec le direct numérique de Mayotte la 1ère.