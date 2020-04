Décès de Noël Choux, prêtre, ancien producteur délégué pour les émissions religieuses en Outre-mer

Noël Choux, prêtre, figure catholique bien connue dans les Outre-mer, s'est éteint jeudi 9 avril à Paris. Il avait 74 ans.

Un prêtre médiatique

Producteur délégué du "Jour du Seigneur"

Son visage était bien connu des télespectateurs des Outre-mer. Noeël Choux, prêtre ouvrier, fut pendant de longues années producteur délégué pour les émissions religieuses en Outre-mer. Il s'est éteint des suites d'une longue maladie, jeudi 9 avril à Paris. Il avait 74 ans. Comme le précise le quotidien catholique La Croix , il faisait partie des "prêtres-ouvriers" : Il était engagé "Non pas à l’usine ou sur les chantiers, mais dans des studios de production et des sociétés d’audiovisuel".Ordonné prêtre en 1973, trois ans plus tard, en 1976, à la demande de la Mission de France, il crée le Service Jeunes. A partir de 1980 il travaille dans la communication puis dans les médias notamment au Comité Français de Radio-Télévision (CFRT). Il est aussi délégué à la Communication pour la Mission de France.En 1990 il part en Tchécoslovaquie, à la demande du l’archevêque de Prague, pour mettre en place des émissions religieuses télévisées dans le cadre de la coopération franco-tchèque. Il réalise des documentaires dont un sur les prêtres clandestins pendant le régime communiste qui l’inspirera pour son livre « Jusqu’à la tendresse » paru en 2019.En 2001, Noël Choux devient producteur délégué du « Jour du Seigneur » pour les émissions catholiques dans les Outre-mer. Il est aussi aumônier national de la Communauté Chrétienne des Policiers de France (« Police et Humanisme ») de 2007 à 2018 et aumônier catholique à la Préfecture de Paris de 2016 à 2018, dans la période difficile des attentats.Noël Choux était atteint de la maladie de Charcot. Les obsèques seront célébrées mercredi 15 avril, "dans l’intimité imposée par la pandémie" précise le vicaire général Henri Védrine.