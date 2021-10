Décollage réussi pour Ariane 5, partie de Kourou avec deux satellites de télécommunications, dont un militaire

La fusée est partie à 23h10 heure locale (01h10 GMT, 03h10 heure de Paris), après un report du tir vendredi. Le compte-à-rebours a été arrêté à 21h56 locales, cinq minutes avant le meilleur horaire de la fenêtre de tir, mais a finalement repris à 23h03.

"Il y a eu un doute sur les données renvoyées par un capteur du système de pressurisation de l'étage principal cryotechnique. Des tests ont été faits et ont permis la levée du doute", a expliqué Arianespace à l'AFP au sujet de cette interruption.

Another success!

Congratulations to teams from @Arianespace, @SES_Satellites, @DGA, @Thales_Alenia_S and @Arianegroup for making Flight #VA255 a success!#MissionToSuccess pic.twitter.com/6HuqK51YVS