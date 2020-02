Départements et régions d’Outre-mer : 2,2 millions d’habitants au 1er janvier 2020

Ce sont les derniers chiffres de l’Insee. Plus de 2 millions de personnes résident dans les départements et régions d’Outre-mer. Ce qui fait qu’en France, la population atteint 67,1 millions d’habitants.



Karine Zabulon •

Les cinq départements et régions d’Outre-mer, Mayotte et La Réunion dans l’Océan Indien, et, dans l’Océan Atlantique, la Martinique, la Guadeloupe ainsi que la Guyane, connaissent une démographie différente.Elle est forte à Mayotte et en Guyane et préoccupante en Martinique et en Guadeloupe. Les Antilles font partie des rares régions françaises (elles sont au nombre de six) où la population a baissé entre 2012 et 2020. Dans tous les autres départements français la population est en hausse.Par ailleurs la Guyane est la région qui compte le moins d'habitants au kilomètre carré : 3 habitants contre 1022 au km2 en île de France. La moyenne française elle, est de 106 habitants au km2.Dans l’Hexagone seul on dénombre dorévant 64.898.000 d’habitants.