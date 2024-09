Dernier hommage à Octave Perrette, héros guadeloupéen de la Seconde Guerre mondiale

Partager :

Les obsèques du vétéran guadeloupéen de la Seconde Guerre mondiale se sont déroulées vendredi 6 septembre 2024 à Colombes, en présence de nombreux porte-drapeaux de l'armée française et de ses proches. À l'âge de 107 ans, il incarnait l'engagement des dissidents antillais et, il y a 80 ans, avait participé au débarquement de Provence. Reportage : Eric Cintas, Albanne Lussien et Rael Moine.

Les obsèques d’Octave Perrette, vétéran guadeloupéen de la Seconde Guerre mondiale, se sont déroulées à l’église du Sacré-Cœur de Colombes en présence de ses deux filles Linda et Laure. Les obsèques d’Octave Perrette se sont déroulées à l’église du Sacré-Cœur de Colombes; • ©Outre-mer la 1ère La messe, célébrée par le Père Juan, a rassemblé de nombreux porte-drapeaux du département des Hauts-de-Seine, portés par des légionnaires, des parachutistes et des commandos marines. La cérémonie funéraire, chargée d'émotions, a rendu hommage à cet homme qui, durant la Seconde Guerre mondiale, avait participé aux grandes campagnes alliées, notamment celles d'Italie et de Provence. Dans l’église, un cadre exposant toutes ses décorations militaires témoignait de son courage et de sa bravoure. Sur le cercueil, un coussin bleu marine portait fièrement le collier de commandeur de la Légion d'honneur, ultime symbole de son dévouement et de sa contribution exceptionnelle à la nation. Octave Perrette a reçu les honneurs des légionnaires, des parachutistes et des commandos marines. • ©Outremer la 1ère Octave Perrette est décédé le jeudi 29 août, à l'âge de 107 ans, à Colombes (Hauts-de-Seine). Octave Perette ancien combattant et dissident • ©FTV Au-delà de son rôle de combattant, il avait consacré une partie de sa vie à défendre la cause des anciens combattants et à promouvoir la reconnaissance de leurs sacrifices et de leur engagement.

