Des avancées scientifiques dans la valorisation des algues sargasses

Partager :

L'Université des Antilles et un consortium de laboratoires de recherche ont présenté les avancées sur la valorisation des algues sargasses lors d'une conférence au campus de Guadeloupe le 16 juin 2023. Des pistes prometteuses pour transformer ces algues brunes en une ressource exploitable sont étudiées, dans le but d'approfondir les connaissances scientifiques. (Re)voir le reportage de Ludivine Guiolet Oulac et Bruno Pansiot-Villon (Guadeloupe la 1ère).

Jean-Claude Samyde •

Cinq projets de valorisation des algues sargasses sont actuellement menés en Guadeloupe. Le laboratoire de l'UAG travaille depuis plusieurs années sur la transformation de la biomasse en charbon actif aux propriétés de filtre. De Gauche à droite Yolène Duchaude (doctorante en Physio-Chimie) - Markens Francoeur (Dr en chimie des matériaux) - Stanislas Tido Tiwa (Dr en science et ingénierie des matériaux) • ©Cap/video/Guadeloupela1ere Des chercheurs testent aussi des applications dans la pharmacologie dans le domaine de l’alimentaire, des biomatériaux pour la construction. Plusieurs laboratoires de France du Brésil ou encore de Trrinidad se sont associés. Les différents programmes universitaires visent avant tout à améliorer la connaissance des sargasses, qui deviennent toxiques lorsqu’elles entrent en putréfaction. Partenaires du projet Laboratoire Chimie Agro-industrielle (UMR 1010 INRA/INP-ENSIACET) – 100%ZEB - Guadeloupe – SMART-ISLAND - France - Universidade de São Paulo - Faculdade de Zootecnia Engenharia de Alimentos - Ross University School Veterinary Medicine (Saint-Kitts-et-Nevis) - University West Indies (Trinité-et-Tobago).

Partager :