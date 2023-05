DIRECT. 10 mai : focus sur ce qu'était l'esclavage dans l'océan Indien - Émission spéciale d'Outre-mer La 1ère et RFI

À l'occasion du 10 mai, le pôle Outre-mer de France Télévisions et Radio France Internationale (RFI) proposent une émission radio consacrée à la traite et à l'esclavage dans l’océan Indien, ainsi qu’à leurs mémoires et leurs héritages. À découvrir ici à partir de 19h10.

Outre-mer la 1ère •

Si le commerce triangulaire transatlantique est désormais bien connu et enseigné dans les livres d'Histoire, l'esclavage dans l'océan Indien l'est moins. En ce 10 mai, " Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition", Outre-mer la 1ère et RFI vous propose un focus sur la route des esclaves tracée par les bateaux négriers européens traversant le canal du Mozambique en direction des Indes. Au 17e siècle, le commerce des esclaves s’est organisé entre la côte orientale africaine et les îles de l’océan Indien (les Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice, et les Seychelles).



Tiziana Marone (pôle Outre-mer de France Télévisions) et Anne Corpet (journaliste de RFI), présentent cette émission spéciale.

De gauche à droite : Tiziana Marone (FTV Outre-mer) et Anne Corpet, rédaction de RFI • ©Outre-mer la 1ère

Ensemble, elles apportent un éclairage sur la situation avec :

⇒ des témoignages recueillis par les rédactions du pôle Outre-mer :



Isabelle Denis, Docteure en histoire contemporaine, spécialiste de l’histoire des Comores





Bruno Maillard, enseignant l’Histoire à l’Université de Paris est Créteil ainsi qu’à Paris Diderot. Il est chercheur associé au Centre de Recherches sur les Sociétés de l’Océan Indien de l'Université de La Réunion - , enseignant l’Histoire à l’Université de Paris est Créteil ainsi qu’à Paris Diderot. Il est chercheur associé au Centre de Recherches sur les Sociétés de l’Océan Indien de l'Université de La Réunion - CRESOI ​​​​​​​ et membre du comité scientifique du Grand Séminaire d'Histoire des Outre-Mer - GSHOM

Comment cette histoire est-elle diffusée, racontée et assumée ... ou pas ? Nos stations de Réunion La 1ère et Mayotte la 1ère, ainsi que le réseau de correspondants de RFI (Madagascar, Comores, Maurice) illustreront les routes de l’esclavage et aideront à comprendre l’héritage qui en résulte aujourd’hui.

Retrouver ici le direct de l'émission à 19h10.