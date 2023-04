Direct. Avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie : indépendantistes et non-indépendantistes reçus à Matignon

La Première ministre reçoit les délégations indépendantiste et non-indépendantiste à Paris ce mardi. Objectif : reprendre les discussions et sortir de la séquence ouverte par l'accord de Nouméa, à la fin des années 1990.

Jeanne Péru-Gelly •

La Première ministre reçoit ce mardi 11 avril à Matignon les délégations indépendantiste et non-indépendantiste pour discuter de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Les deux camps rencontreront séparément Elisabeth Borne. La délégation indépendantiste du FLNKS est arrivée à 9h30. La réunion entre la Première ministre et le camp non-indépendantiste doit se tenir dans la foulée, à partir de 11h30.

Matignon "fait le pari de l'intelligence collective"

Si le gouvernement reconnait que "ce format n’est pas le format idéal pour construire un avenir en commun", à Matignon, on se félicite du "fait que la délégation indépendantiste soit présente et se déplace à Paris". En octobre dernier, le FLNKS, convié dans la capitale par la Première ministre pour la première Convention des partenaires, avait refusé l'invitation. Pour le gouvernement, le passage au format tripartite doit se faire rapidement, "si possible dans la semaine", même si Matignon reconnaît que l'hypothèse est "peu probable". "Chacun arrive à Paris avec un manque, les uns vis-à-vis du corps électoral, les autres vis-à-vis du droit à l’autodétermination, on pense que la rencontre de ces deux manques peut faire un accord, avance-t-on à Matignon. On fait le pari de l’intelligence collective."

Les deux camps seront ensuite reçus par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. La première réunion aura lieu cet après midi pour le FLNKS, et jeudi pour les non-indépendantistes. "Notre objectif reste d’obtenir un accord, de faire converger les vues, assure-t-on du côté de la place Beauvau. On aura sans doute pas l’opportunité de le faire cette semaine, mais l’objectif, c'est de le faire et de le faire dans les temps." Car la sortie de l'accord de Nouméa, qui a valeur constitutionnelle, est contrainte dans le temps, le gouvernement espère offrir un nouveau statut à la Nouvelle-Calédonie d'ici mai 2024, dates des prochaines élections provinciales sur le Caillou. Mais si le gouvernement évoque une "date butoir", il se refuse pour l'instant à parler de plan B s'il ne parvient pas à modifier la Constitution et donc à convaincre une majorité des 3/5e du Parlement réuni à Versailles.

La réunion a débuté entre la délégation indépendantiste et la Première ministre. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, et le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, sont aussi présents.