REVOIR. Concours Voix des Outre-mer 2024 : la mezzo soprano, Winona Berry, remporte la 6e édition

Revivez la 6e édition de la finale nationale du concours Voix des Outre-mer qui s'est déroulée le 23 février dans l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille et découvrez les finalistes. C'est la candidate représentant Saint-Barthélemy qui est la gagnante du concours.

Depuis 2017, Fabrice di Falco, soprano et contre-ténor martiniquais et l’association Les Contres Courants, présidée par Julien Leleu, organisent le concours Voix des Outre-mer pour favoriser l'émergence de chanteurs ultramarins à un niveau national et leur faire découvrir l’art de l’opéra.

Ce concours a également pour vocation la formation et l'accompagnement de ces futurs talents.

Les finalistes

11 candidats autodidactes ou professionnels, issus des finales régionales ultramarines (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française), étaient en lice pour se produire sur la scène de l’Opéra devant un jury de professionnels de la musique et des médias, présidé par Richard Martet, directeur de la rédaction d'Opéra Magazine.

Julienne Mahailet, soprano : Martinique

Alice Ferrière, mezzo soprano : La Réunion

Heiarii Boosie, baryton : Polynésie française

Winona Berry, mezzo soprano : Saint-Barthélemy

Keylian Jaar, contre ténor : Martinique

Yvanna Burel, soprano : Mayotte

Marguerite Berger, soprano : Guyane

Angerick William, contre ténor : Guadeloupe

Laetitia Solere, soprano : La Réunion

Keyvan Liufau Bui Ngoc, contre ténor : Nouvelle-Calédonie

Joshua de Lizaragua, baryton : Saint-Pierre-et-Miquelon







De gauche à droite : Julienne Mahailet - Martinique / Alice Ferrière - La Réunion / Heiarii Boosie - Polynésie française / Winona Berry - Saint-Barthélemy / Keylian Jaar - Martinique / Yvanna Burel - Mayotte / Marguerite Berger - Guyane / Angerick William - Guadeloupe / Laëtitia Solère - La Réunion / Keyvan Liufau Bui Ngoc - Nouvelle-Calédonie • ©Association Les Contres Courants

Pour la première fois cette année, le prix : coup de cœur du public a été décerné en complément des prix déjà existants : Voix des Outre-mer et Jeune Talent

Les membres du jury de l'édition 2024

Richard Martet, Président du Jury, Directeur des rédactions Opéra Magazine



Karine Deshayes, Marraine du concours, Chanteuse Lyrique

Sylviane Cédia, Chanteuse

Jérôme Gay, Président de Génération Opéra

Claudia Tagbo, humoriste et actrice

Alain Lanceron, Président des labels Warner Classique et Erato

Marc Voinchet, Directeur de France Musique

Marie-Christine Ponamalé, Présidente Outre-mer 360

Marie-José Alie, Chanteuse

Julia Lagahuzere, Président Opéra for Peace

Pascale Lavenaire, Directrice Martinique la 1ère

Euzhan Palcy, Réalisatrice

Kareen Guiock Thuram, Chanteuse et présentatrice

Julien Leleu, Président Association Les Contre-Courants

Alexander Neef, Directeur Opéra National de Paris





Le pôle Outre-mer de France Télévisions, partenaire et diffuseur de l'événement, a souhaité décerner une bourse aux lauréats des prix Voix des Outre-mer et Jeune Talent, ainsi qu'une bourse d'accompagnement à un autodidacte qui réside en Outre-mer et qui aura été qualifié à la finale nationale.

La sixième édition du "Concours Voix des Outre-mer" est placée sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, Président de la République. Elle bénéficie du soutien du Ministère des Outre-mer, de la délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer, du conseil régional d’Ile-de-France.

La finale nationale du concours Voix des Outre-mer s'est déroulé dans l'amphithéâtre de l’Opéra Bastille de Paris.

Présentation : Fabrice di Falco

Production : Axe Sud / Association Les Contres Courants avec la participation de France Télévisions

2024