DOCU. Murielle Kabile, à un cheveu près

Passionnée de couture et de coiffure, Murielle Kabile fusionne les deux disciplines et invente son métier : hair designer couture. L'artiste martiniquaise et kabyle crée des oeuvres avec comme matière première le cheveu. Son portrait ouvre la nouvelle collection "Mes copines ont du style !".

Le portail des Outre-mer vous propose une galerie de portraits de femmes des Outre-mer "Mes copines ont du style !" Des femmes libres qui ont choisi des chemins professionnels originaux, là où personne ne les attendait. Une artiste pluridisiplinaire Murielle Kabile fusionne le cheveu au vêtement et crée ainsi des pièces uniques. Elle lance une collection de prêt-à-porter réalisée à partir de cheveux, naturels ou synthétiques. La styliste du cheveu propose également des bijoux, des toiles, des perruques... Ses créations mélangent les cultures, ses inspirations sont multiculturelles à son image. Réalisation Julie Bonan d'après l'idée originale de Pénélope Richard

Production Axe Sud Productions

Durée 6 min - Année 2021

