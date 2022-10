DOCU. Naître à La Réunion : le métissage comme hymne au respect et à la tolérance

La Réunion s'est forgée sur la diversité de sa population. Comment naît-on sur l'île de La Réunion aujourd'hui ? Quels sont les rites de naissance qui y perdurent ? Trois couples aux familles d’origines indienne, chinoise, européenne nous expliquent l’importance de transmettre leurs différentes cultures.

La particularité de l’île de La Réunion repose sur des patrimoines culturels propres à chacun. Ceux-ci s’ajoutent, se cumulent et se transforment pour façonner une identité réunionnaise toujours mouvante mais bien vivante. L’endroit où l’on naît, la famille, la culture, la religion sont autant de références qui imprègnent le début d’une vie.

Agneska, fille de Mariana et Matthieu • ©ASLC Productions

Trois couples mixtes

Emeline et Jesson attendent leur premier enfant. Jesson, de culture indienne et de croyance tamoule, initie et accompagne Emeline, dans les différents rituels et cérémonies de fin de grossesse qui ont lieu entre le 6e et 7e mois et qui ont pour but de protéger l’enfant à naître.

Jesson et Émeline admire le motif au henné dessiné sur le ventre lors du septième mois de grossesse, symbole de chance et de protection tant pour la future maman que pour son bébé. • ©ASLC Productions

Vanessa et Perig vivent en Asie. Elle est créole chinoise et lui breton. Ils sont venus exprès sur l’île pour mettre au monde leur premier bébé. Vanessa souhaite transmettre à son futur enfant son héritage culturel bercé par le bouddhisme.

Vanessa et Perig lors de leur visite au temple • ©ASLC Productions





Mariana, d’origine croate, et Matthieu, créole chinois, viennent d’accueillir leur nouveau-né, Agnescka. La grand-mère de Matthieu, Marie-Thérèse, lui offre un tapis patchwork cousu à la main. Une tradition chinoise qui consiste à assembler des carrés de tissus envoyés par chaque membre de la famille lui assurant ainsi la protection des esprits.

La grand-mère de Matthieu cout à la main une couverture traditionnelle qu'elle offrira à son arrière-petite-fille : Agneska • ©ASLC Productions

