DOCU. Stéphanie Ovide, restauratrice de textiles : un métier de style qui ne tient qu'à un fil

La Guadeloupéenne Stéphanie Ovide est restauratrice de textiles. Tapisseries, robes de haute-couture, ornements liturgiques, coiffes à plumes retrouvent une seconde vie entre ses mains expertes. Découvrez le portrait sur le fil d'une femme qui manie l'aiguille avec dextérité et créativité.

Outre-mer la 1ère •

Le portail des Outre-mer vous propose une galerie de portraits de femmes des Outre-mer "Mes copines ont du style !" Des femmes libres qui ont choisi des chemins professionnels originaux, là où personne ne les attendait.

Une experte en chiffons

Le métier de Stéphanie Ovide allie haute technicité et créativité. Elle restaure, coud et répare les tissus avec talent. Un métier-passion exigeant que seulement soixante-cinq personnes exercent en France. Plus de 500 pièces textiles du monde entier sont passées entre ses mains expertes et ont ainsi retrouvé un nouvel éclat. Elle œuvre également sur les collections et conseille les archives des plus grandes maisons de couture telles que Chanel, Balenciaga, Dior et Paco Rabanne. Elle intervient également sur les collections textiles du Musée du Louvre, du Musée d’Orsay ainsi que sur les collections ethnographiques du Musée du quai Branly.

Réalisation : Julie Bonan d'après une idée originale de Pénélope Richard

Production : Axe Sud Productions

Durée : 6 min - 2021