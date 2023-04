DOCUMENTAIRE. "Vents de colère en Outre-mer" : le vote aux extrêmes lors de la présidentielle 2022

Il y a un an, lors de l’élection présidentielle 2022, les territoires d’Outre-mer ont exprimé leur colère dans les urnes. Au global, les électeurs des Outre-mer ont placé en tête Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Au second tour, ils ont voté massivement en faveur de Marine Le Pen. Ce documentaire revient sur les raisons de ces votes aux extrêmes et sur la très forte abstention qui les a accompagnés.

Le 10 avril 2022, sur l'ensemble des territoires d'Outre-mer, les résultats du premier tour de l’élection présidentielle résonnent comme un coup de tonnerre. Jean-Luc Mélenchon arrive en tête devant tous les autres candidats sauf en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Deuxième coup de tonnerre lors du second tour, le 24 avril : les électeurs des Outre-mer passent d’un extrême à l‘autre en plébiscitant Marine Le Pen. Cependant la véritable gagnante de cette élection est l’abstention : plus de la moitié des électeurs ont boudé les urnes.

Ce vote aux extrêmes, et l'abstention qui l’a accompagné, est une sanction électorale pour les partis traditionnels et pour Emmanuel Macron.



Les électeurs ont exprimé leur colère dans des territoires éreintés par le chômage, la vie chère, l’insécurité et où la population est épuisée d’attendre l’égalité promise avec l’Hexagone.

Les raisons de la colère

Ce documentaire, "Vents de colère en Outre-mer" donne la parole à différents électeurs à Mayotte, en Martinique, en Guyane et à La Réunion. Chacun exprime les raisons qui ont conduit à ce vote. Ils racontent également ce qu’ils vivent depuis des années sur leur territoire et comment leurs difficultés quotidiennes se sont finalement transformées en colère.

Alimenté par la vie chère, l’immigration, l’insécurité mais aussi par des décennies d’espoir déçus et d’engagements non tenus, un vent de colère souffle en Outre-mer. Les Ultramarins doutent de la capacité des politiques à résoudre les crises et à comprendre leurs impatiences. Ils réclament l’égalité des droits depuis longtemps promise et le respect des spécificités. Jamais la contestation n’a été aussi forte dans ces territoires si loin d'un Hexagone, lui-même traversé par une vague de protestation contre les politiques et les élus.

