Les éditions de Varly renoncent à réediter la bande dessinée "Bamboula"

Nous ne communiquerons plus sur le sujet. Nous comprenons que nous ayons touchée involontairement des personnes dans leurs sensibilités. Notre démarche est uniquement et toujours basé sur l'humanité et la fraternité. Nous rappelons que ce n'était pas une création mais le projet d'une réédition d'un album qui est déjà disponible sur internet dans les sites de ventes d'occasions et aussi depuis plusieurs années sur le site de la cité de la BD d'Angouleme...Il est peut-être plus facile de s'en prendre à un petit éditeur spécialisée dans le patrimoine. Nous ne produirons pas l'album. Nous présentons nos sincères et réelles excuses à ceux qui les acceptent.



- E-mail des éditions de Varly