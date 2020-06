Edouard Philippe "profondément choqué qu'à Fort-de-France on déboulonne les statues de Schoelcher"

Le Premier ministre est intervenu mercredi 17 juin au Sénat, lors des questions d'actualités. Il s'est dit "profondément choqué" par les destructions de deux statues de Victor Schoelcher en Martinique. "Cela traduit quelque chose qui ne va pas".

Outre-mer la 1ère •

Notre Histoire est glorieuse et compliquée. Vouloir procéder à une forme d'épuration mémorielle me parait aussi dangereux que de vouloir procéder à d'autres sortes d'épurations. Nous devons regarder notre Histoire en face. Edouard Philippe

Après Emmanuel Macron dimanche dernier , Edouard Philippe s'est exprimé sur le débat actuel concernant le déboulonnage des statues et les ombres et les lumières des personnages historiques français. Comme le président de la République, le Premier ministre s'est montré très ferme :

Les statues de Schoelcher

Edouard Philippe s'est ensuite exprimé sur les destructions de deux statues de Victor Schoelcher qui ont eu lieu le 22 mai dernier à Fort-de-France, jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Martinique :

J'ai été profondément choqué parce que cela traduit quelque chose qui ne va pas, j'ai été profondément choqué qu'à Fort-de-France on déboulonne les statues de Victor Schoelcher. A Fort-de-France ! Edouard Philippe



Colbert et Ferry

Des applaudissements ont alors retenti dans l'hémicycle. Edouard Philippe a ensuite expliqué qu'il avait été "déçu que la République ne reconstruise pas la statue au général Dumas qui a été fondue par les Nazis en 1940. Le général Dumas qui dit beaucoup plus de choses sur ce qu'est l'idéal républicain." Regardez l'intervention d'Edouard Philippe :Edouard Philippe répondait au sénateur Les Républicains Max Brisson qui, dans la formulation de sa question, a rendu hommage à Jean-Baptiste Colbert et Jules Ferry en ces termes : "Jean Baptiste Colbert, grand commis d'Etat qui fit de notre pays une puissance navale. Jules Ferry qui présida notre institution et fonda notre école républicaine". Regardez cet extrait de la question :