Émotion unanime après le décès de Jean-Michel Martial

J'apprends avec beaucoup d’émotion le décès de Jean-Michel Martial. Comédien éclairé, il a inspiré plusieurs générations d'artistes d'outre-mer et d'ailleurs. Homme d'engagement, il a toujours eu à cœur de valoriser nos territoires. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. — Annick Girardin (@AnnickGirardin) October 18, 2019

Jean-Michel Martial était un grand acteur, un des rares ultramarins qui ait percé au niveau national tant au théâtre qu’au cinéma. C’était aussi un citoyen engagé, qui n’hésitait pas à participer à la vie collective enfin un homme gentil et modeste. Je salue sa mémoire. — George Pau-Langevin (@Pau_Langevin) October 18, 2019

Repose en Paix Jean Michel Martial, merci pour ton travail au Crefom et pour les #outremer tes amis du Pacifique ne t’oublieront jamais. pic.twitter.com/wskPsVJOOw — Malia LAPÉ (@ulutuipalelei) October 18, 2019

Un homme simple

Greg Germain

Chantal Loïal

Culture

Mariann Matheus

Simone Schwarz-Bart

Engagement

Patrick Karam

Claudy Siar

Tous saluent un homme d'une gentillesse sincère, d'une grande simplicité et profondément engagé. Dans le monde du théâtre, de la culture ou encore de la politique, où Jean-Michel Martial a évolué en tant que comédien et ancien président du CREFOM, de nombreuses personnes ont tenu à lui rendre hommage. L'acteur, d'origine guadeloupéenne, est mort dans la nuit du 17 au 18 octobre des suites d'une longue maladie Beaucoup, comme le comédien guadeloupéen Greg Germain, ont voulu raconter quel homme Jean-Michel Martial était. "Tout ce qu'on peut dire est vain et absolument dérisoire", a dit celui qui se voyait comme un "grand frère" pour le comédien. "Même quand il jouait, il n'y avait pas de surcharge. C'était homme simple, il était très jovial et amical avec tous, même ceux qu'il ne connaissait pas."Greg Germain a raconté sa rencontre et son souvenir de Jean-Michel Martial au micro de Hodane Hagi Ali et Jean-Yves Pautrat :Dès vendredi soir, quelques heures après l'annonce de la mort de Jean-Michel Martial, la comédienne Chantal Loïal a tenu à lui rendre hommage sur scène avec sa compagnie Difé Kako, pendant le festival du Mois Kréyol. "J'ai envie de lui adresser un sourire et je tiens à lui dédier ce festival et notre pièce, à lui et à toute sa famille", a-t-elle annoncé.À l'instar du Mois Kréyol, Jean-Michel Martial était l'organisateur d'un événement dédié au théâtre de la Caraïbe, le festival Kanoas. C'est ce dont veut se souvenir Mariann Matheus, qui ne cache pas son admiration pour le "travail colossal" de Jean-Michel Martial. "Il y a ses films et tout ce qu'il a pu apporter", pour se souvenir de lui, a dit l'artiste, et "lui rendre l'hommage qui lui revient".Mariann Matheus, interrogée par Christian Tortel et Albane Lussien :"Quand un homme de cette envergure s'en va, je crois que toute la communauté perd un peu de sa richesse", a souligné Simone Schwarz-Bart, mais l'autrice rappelle aussi que la filmographie colossale de Jean-Michel Martial permettra de ne jamais l'oublier.L'engagement de Jean-Michel Martial était aussi politique. D'origine guadeloupéenne, il avait succédé à Patrick Karam comme président du Conseil représentatif des Français des Outre-mer (CREFOM) en 2016. Très ému, Patrick Karam a raconté ce qu'il souhaite retenir de l'engagement de son ami et ancien vice-président."Lui qui était avant tout artiste s'est engagé parce qu'il comprenait l'urgence d'être auprès et au sein de sa communauté pour faire avancer sur des problématiques qui ne sont pas toujours perçues", a rappelé l'animateur Claudy Siar, au micro de Célia Cléry et Emmanuel Gire :