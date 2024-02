REVOIR la magie du Carnaval de Montpellier, une ode à la culture antillaise

Le "Montpel Carnival 2024", le carnaval de Montpellier, a commencé mercredi dernier (21 février) et a atteint son apogée ce samedi 24 février avec un défilé. On attendait aujourd'hui 15 000 carnavaliers dans les rues de Montpellier avant le concert de clôture prévu pour la soirée. Depuis trois jours, c'est la liesse carnavalesque qui règne dans la capitale de l'Hérault.

La seizième édition du "MONTPEL CARNIVAL" a tiré sa révérence ce samedi 24 Février 2024. Le Comité du Carnaval Caribéen de Montpellier, réunissant trois associations - Karakwéla, West Indies Family et Sunshine Event - pérennise un événement ancré depuis près de deux décennies dans cette région. Ces trois entités célèbrent la diversité de la culture caribéenne à travers cette explosion de couleurs et de rythmes.

Carnaval de Montpellier 2023 • ©Sébastien Patient/Outre-mer la 1ère

La ville de Montpellier s'est imposée au fil du temps comme la référence pour la diaspora antillaise en matière de carnaval. Les prochains événements se dérouleront à Bordeaux la semaine prochaine, puis en juillet avec le carnaval tropical de Paris.

Depuis mercredi dernier, les participants et les spectateurs ont été comblés par un concert live lançant les festivités, suivi de trois soirées très appréciées par les Ultramarins de France et les habitants d’Occitanie amateurs de musique caribéenne, avant de clôturer avec la grande déambulation.

Carnaval de Montpellier 2023 • ©Sébastien Patient/Outre-mer la 1ère

Le défilé de ce samedi dans les rues de Montpellier était animé par une dizaine de groupes et un char, parcourant le trajet entre le Mas Drevon et le parc Montcalm, où un concert a été offert en soirée.

Les spectateurs dans les rues cet après-midi ont eu l'occasion d'admirer, sur un parcours de deux kilomètres, les groupes Lyannaj, Oukatann et Kawak de Montpellier. La Ville de Toulouse était représentée par Shaking groove, et Grenoble par Kann'a vaval. Bordeaux, préparant également ses festivités pour le week-end prochain, a participé aujourd’hui avec Vakband. Une importante délégation de Paris était présente, avec Union kreyol, Monster, Baz la, K'ravybz, Lanmou à mas et Etnik 972.