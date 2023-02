Enzo Dehm-Taine, un illustrateur calédonien au service de la Province Nord [Une semaine à Montpellier]

À l'occasion du carnaval antillais de Montpellier du 23 au 25 février, Outre-mer La 1ère est allée à la rencontre de la communauté ultramarine dans la ville de l'Hérault, située dans le sud de l'Hexagone. Parmi elle, un jeune kanak qui illustre des livres pour les enfants de Nouvelle-Calédonie.

C'est l'histoire d'un jeune adulte dont tout le monde disait qu'il ne pourrait jamais devenir dessinateur. Et pourtant, il l'a fait. "Mon objectif, c'est que tout le monde puisse se dire : 'On peut vivre de ses rêves'", dit Enzo Dehm-Taine (prononcé "Taïne"), sur un ton on ne peut plus sérieux. Le jeune homme, originaire de Lifou en Nouvelle-Calédonie, n'a que 21 ans. Et il est déjà à la tête de sa propre entreprise.

C'est à Montpellier qu'on le retrouve, dans sa chambre, où il a installé son bureau de travail : un grand écran d'ordinateur, une tablette graphique, des micros, un piano... "Depuis que je suis petit, je dessine et je dis à tout le monde que je veux devenir dessinateur professionnel, raconte-t-il. Mais les gens me disaient tout le temps que le dessin, ce n'était pas un métier, mais une passion."

Malgré le manque d'encouragement de son entourage, il ne lâche pas son rêve. Cet enfant métis – sa mère est kanak, son père est originaire de la Lorraine – s'envole alors pour l'Hexagone. À Montpellier, il intègre l'Ipesaa, l'institut privé d’enseignement supérieur des arts appliqués, une des écoles privées de la ville qui forme les passionnés des métiers de l'image.

Mais la scolarité d'Enzo ne se passe pas comme prévu. En 2020, lorsque le Covid-19 met le pays à l'arrêt, il décide d'arrêter ses études. "On m'a dit de changer de branche de métier parce que je n'étais pas forcément fait pour le dessin." Deux semaines plus tard, "par pur esprit de vengeance et de fierté", s'amuse-t-il, il se mettait à son compte et se lançait dans la vie active. Un jeune entrepreneur est né.

Contes et légendes de Calédonie

Depuis maintenant trois ans, il a fait de son passe-temps son métier. Il vend ses services à des particuliers. Mais c'est avant tout avec la Province Nord de la Calédonie qu'il collabore le plus. "La Province Nord m'embauche en tant qu'illustrateur pour ne pas que les auteurs calédoniens aient à chercher dans tous les sens". Cette région administrative de la Nouvelle-Calédonie est devenue une sorte d'intermédiaire entre les écrivains et le dessinateur.

Son créneau à lui, ce sont surtout les livres pour enfants. "J'illustre des histoires, des contes et légendes calédoniennes", résume le kanak. Il a ainsi mis en image le livre Gecko, Le Monde sacré de Caou et La Parole du vieux sage, par exemple, des bouquins que l'on peut retrouver dans les bibliothèques ou les salles de classe de la province.

J'ai toujours voulu illustrer les contes et légendes de Nouvelle-Calédonie. Ce sont des histoires qui se transmettent principalement à l'oral. Aujourd'hui, les auteurs écrivent et réinterprètent. Et moi, je les dessine. Enzo Dehm-Taine, illustrateur

Retour sur le Caillou

Dans le petit confort de sa vie montpelliéraine, Enzo Dehm-Taine pense déjà à son retour dans le Pacifique : "Je veux retourner en Nouvelle-Calédonie pour développer mon île, mon pays." Et pour montrer l'exemple : on peut rêver et réussir en venant d'un territoire d'Outre-mer.

Ce jeune homme aux yeux marrons perçants et aux bouclettes brunes tient difficilement en place. "Il faut que je m'occupe parce que je suis hyperactif", admet-il. Quand il ne dessine pas, il enchaîne projets sur projets : dans la musique, l'écriture, la vidéo... Une vie d'artiste en somme.

Enzo Dehm-Taine le dit lui-même : il n'en est qu'au "tout début de son chemin". Il se voit bien abandonner sa vie de dessinateur freelance (et la paperasse qui va avec) pour intégrer une grande entreprise de jeux vidéos (comme Ubisoft, par exemple). Avec toujours le même mantra : "Si vous avez un rêve, quoique les gens puissent dire, réalisez-le. Foncez, même si vous êtes la seule personne à y croire."

