Euro 2000 : L'épopée triomphale des Bleus

Il y a près de 25 ans, les Bleus, avec six Ultramarins, sont sacrés champions d’Europe. L’équipe de France bat l’Italie 2-1 en finale de l’Euro 2000. Sylvain Wiltord égalise à la dernière seconde du temps additionnel, et David Trezeguet marque le "but en or" en prolongation. Champions du monde en titre, les Tricolores réalisent l'exploit de remporter la Coupe d'Europe deux ans après leur sacre mondial.

L'Equipe de France est sacrée championne d'Europe à l'Euro 2000. 6 Ultramarins font partie de l'effectif • ©la1ere

Le temps semble suspendu. Après la cérémonie de remise des médailles et le tour d'honneur, les nouveaux champions d’Europe s'assoient sur le terrain. Le bonheur est dans le pré. Deschamps, Wiltord, Thuram, Henry et quatre autres Internationaux ne veulent plus quitter la pelouse. Ils se posent, rient, savourent l’instant entre coéquipiers. Ils profitent simplement du moment.

Le retournement de situation grâce à Sylvain Wiltord

Il reste une poignée de secondes à la fin des arrêts de jeu de la finale de l’Euro, les Bleus sont menés 1 à 0, le 2 juillet 2000 au stade De Kuip à Rotterdam. Les Italiens sont debout devant leur banc, prêts à célébrer la campagne européenne et le titre. Le gardien de but tricolore Fabien Barthez tire depuis son camp un dernier coup franc avec puissance. Ce long dégagement atterrit loin devant, dans la surface transalpine. David Trezeguet, à la réception dévie le ballon de la tête pour Sylvain Wiltord. Le Martiniquais contrôle et ajuste une frappe croisée du gauche. Le ballon passe entre les jambes de Nesta et prend la direction des filets. La défense de fer italienne et son gardien de but Toldo sont pris à défaut. La France égalise à la dernière seconde. Wiltord envoie les Bleus en prolongations. L’attaquant agite son doigt pour signifier " Non, ce n’est pas fini ". Thierry Henry fait signe au banc italien de se rasseoir. Toute l’équipe et tout le peuple français reprennent espoir.

À la 103e minute, Pirès centre au point de penalty, Trezeguet propulse d’une demi-volée le ballon dans la lucarne. La France bat l'Italie 2-1. Le " but en or " de Trezeguet donne la victoire à la France.

Après l’ouverture du score par l’avant-centre italien Delvecchio, à l’heure de jeu, l’entraîneur Roger Lemerre a fait entrer Wiltord. Trezeguet et Pirès prennent également place sur le terrain au cours de la seconde mi-temps. Les remplaçants ont parfaitement tenu leur rôle.

Le brillant parcours des Bleus

Les Bleus débarquent en Belgique et aux Pays-Bas avec un statut de favoris. 18 champions du monde composent l’équipe. Quatre Ultramarins, Henry, Thuram, Karembeu et Lama ont conquis le précieux graal en 98. Anelka et Wiltord disputent leur première compétition internationale. Les hommes de Roger Lemerre réalisent un brillant parcours malgré quelques matchs très serrés. Lors de la première rencontre, la France gagne sur le score sans appel de 3 à 0 face au Danemark. Thierry Henry ouvre son compteur but. Face à la Tchéquie, avec une deuxième réalisation d’Henry, la France l'emporte 2-1, synonyme de qualification. Au dernier match de poule, les tricolores s'inclinent 3 à 2 face aux Pays-Bas, l’un des favoris de la compétition. Après avoir battu l’Espagne en quart de finale, 2-1, ils s’imposent sur le même score face au Portugal. Thierry Henry inscrit le premier but des Bleus. Il pointe son doigt vers le ciel pour rendre hommage à son grand-père, disparu peu de temps avant la compétition. Son aïeul lui avait confié avant l’entrée en lice de la France à l’Euro : " J’ai rêvé de vous et vous gagniez ". Les Bleus remportent l'Euro pour la seconde fois, après 1984. La France devient la première équipe à réaliser le doublé Coupe du Monde-Championnats d’Europe.

Écoutez Thierry Henry, le Champion du Monde 98 et d'Europe 2000 revient sur ses meilleurs souvenirs à l'Euro 2000.