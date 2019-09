L’évêque de Guadeloupe célèbre la cérémonie privée pour Jacques Chirac

Chirac amoureux des Outre-mer



Amitié corrèzienne

© PHILIPPE LOPEZ / AFP Mgr Riocreux sortant du domicile des Chirac, vendredi 27 septembre, après l'annonce du décès de l'ancien président.

Mgr Jean-Yves Riocreux, l’évêque de Basse-Terre, est ami du couple Chirac depuis 1971. Quelque 200 personnes au total, dont des figures politiques proches, sont conviées à cette cérémonie privée.L'évèque de Guadeloupe Jean-Yves Riocreux, ami proche de la famille Chirac, l'avait vu il y a encore un mois: "le dernier souvenir que j'en porte c'est son sourire que j'ai suscité en évoquant à la fois la Corrèze et l'Outre-mer et une phrase qu'il avait dite à Nouméa il y a presque 30 ans: ‘c'est presque aussi beau que la Corrèze’", explique-t-il à l'AFP.Selon le quotidien catholique La Croix, c’est en effet par son oncle, Mgr Jean-Baptiste Brunon, alors évêque de Tulle (Corrèze), que Jean-Yves Riocreux, encore séminariste, a fait la connaissance de Jacques et Bernadette Chirac, dont il a plus tard baptisé le petit-fils Martin.A 11h00, le convoi funéraire, encadré par une grande escorte, rejoindra ensuite l'église Saint-Sulpice où un service solennel est célébré à midi par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, en présence d'Emmanuel Macron.