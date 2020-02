Exhortation apostolique post-synodale sur l’Amazonie : a priori, pas de prêtrise pour les hommes mariés

C'est aujourd’hui, mercredi, que le Pape doit publier "Querida Amazonia", son exhortation post synode sur l'Amazonie. Outre le contenu sur la défense de cette région et de ses habitants, une question brûle les lèvres : des hommes mariés auront ils accès à la prêtrise ?

Le pape reste ouvert à la discussion

D’abord les enjeux sociaux, écologiques, culturels et pastoraux

Le pape François ne devrait pas encore autoriser l'ouverture de la prêtrise à des hommes mariés ni l'ordination de femmes diacres. C'est du moins ce qui ressort des derniers entretiens du Pape. La proposition ne devrait donc pas figurer dans Querida Amazonia (Chère Amazonie), l'exhortation apostolique qui fait suite au synode sur l'Amazonie. Cette suggestion, très controversée, avait été formulée lors de cette rencontre avec les évêques de la région, au Vatican, en octobre dernier.Le Souverain Pontife est attaché au célibat. Toutefois, il resterait ouvert à la discussion sur ces questions. En janvier, il a même envisagé quelques possibilités, pour des endroits très reculés du Pacifique et d'Amazonie, en manque criant de prêtres.bMais pour le Pape, ces sujets sont secondaires. Il préfère insister sur les enjeux sociaux, écologiques, culturels et pastoraux. Globalement, la défense de l'environnement en Amazonie et le respect des Amérindiens comme de leur culture. Le synode avait insisté notamment sur les risques causés par l'exploitation minière, la déforestation, et leur influence sur le réchauffement climatique.