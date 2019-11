Une exposition des œuvres de Paul Gauguin à Londres fait polémique

C'est le New York Times qui a lancé ce débat. Au centre de la polémique, le comportement du peintre en Polynésie, ses relations avec de très jeunes femmes et ses propos racistes. Le journal s'interroge : faut-il continuer à exposer les oeuvres de Paul Gauguin ?

À notre époque de sensibilisation accrue aux questions de races, de sexe et de colonialisme, les musées doivent réévaluer l'héritage de Gauguin.



New York Times, 18 novembre 2019

Le débat lancé par le New York Times (article en anglais par ici) a des allures de dissertation de philosophie : peut-on, doit-on, dissocier l'homme de l'artiste ? En pleine affaire Polanski , le journal américain semble trancher la question.

Une expo à Londres

Une exposition consacrée à Gauguin ("Gauguin portraits") est actuellement organisée à Londres, à la National Gallery, après avoir débuté au Musée des beaux-arts du Canada, en mai 2019.

Cette exposition n'élude pas le comportement de Gauguin en Polynésie, où il a séjourné à partir de 1891. Les visiteurs peuvent ainsi lire sur un panneau :

Paul Gauguin a souvent eu des relations sexuelles avec de très jeunes filles, ‘épousant’ deux d’entre elles et ayant des enfants d’elles. Nul doute que Gauguin a tiré parti de sa position d’Occidental privilégié pour profiter de toutes les libertés sexuelles dont il disposait.



"Barbares", "sauvages"

Outre ses relations sexuelles avec de très jeunes filles, Gauguin a également qualifié les Polynésiens de "barbares" et de "sauvages". Pourtant les musées les plus prestigieux ont organisés ces dernières années des expositions consacrées à Gauguin. Ancien directeur la Tate Modern de Londres, Vicente Todoli affirme "qu'une fois qu'un artiste crée quelque chose, cette oeuvre n'appartient plus à l'artiste : elle appartient au monde. Autrement, nous arrêterions de lire l'auteur antisémite Louis-Ferdinand Céline ou Cervantes et Shakespeare si nous trouvions quelque chose de déplaisant à leur sujet.".



Commissaire de plusieurs expositions Gauguin, la Danoise Line Clausen Pedersen a une vision plus pragmatique : "Tout ce qu’il reste à dire sur Gauguin, c’est qu’il faut révéler toutes ses zones d’ombre."