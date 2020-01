Féminicide en Guadeloupe : un couple mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat

Deux personnes ont été mises en examen mercredi pour "assassinat et complicité d'assassinat" après la mort d'une femme à Baie-Mahault, agressée à l'arme blanche dans son véhicule, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Pointe-à-Pitre.

Le meurtre a été commis "dans un contexte de couple adultérin en crise sur fond de jalousie au regard de relations diverses", a expliqué lors d'une conférence de presse Patrick Desjardins, procureur de la République de Pointe-à-Pitre.Dina, une mère de famille de 54 ans, avait été retrouvée mortellement blessée à l'arme blanche dans sa voiture accidentée, lundi matin, sur un rond-point de Baie-Mahault.L'auteur présumé des coups, un vendeur de noix de coco âgé de 50 ans, est un homme marié qui "entretenait plusieurs relations concomitantes", dont une avec la victime et une autre avec sa complice présumée. Il avait été interpellé et placé en garde à vue lundi en fin d'après-midi . Sa complice présumée, "née en 1963", avait été placée en garde à vue mardi soir, a encore précisé M. Desjardins. Tous les deux ont été placés en détention provisoire."Il est reproché à l'homme d'avoir porté les coups d'arme blanche principalement au niveau des jambes et notamment un coup de coutelas très profond qui a sectionné l'artère fémorale". Malgré "un très grand nombre d'éléments" accablants, le suspect "ne reconnaît pas sa responsabilité", contrairement à sa complice présumée, passée aux aveux, selon la même source.Cette femme "était la conductrice du véhicule qui a pris en chasse la victime et qui est venue la percuter de façon à l'immobiliser, permettant au passager, le suspect principal, de procéder à l'agression mortelle". La victime avait eu le temps d'appeler elle-même les secours. L'agression serait préméditée dans la mesure où "tout au long du week-end il y avait eu une série d'incidents qui montrent qu'il y a eu une montée en pression de l'auteur qui s'est achevée par cette course-poursuite au milieu de la nuit", détaille le procureur.Cette affaire porte à au moins sept le nombre de féminicides présumés depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP. En 2019, l'AFP a recensé au moins 126 cas de femmes tuées par leur compagnon ou ex, soit une femme tous les trois jours en moyenne.