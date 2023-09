Foot Espoirs : Thierry Henry en quête de ses premiers points

Après avoir engrangé beaucoup de points de popularité, le nouveau sélectionneur star de l'équipe de France Espoirs, l'Antillais Thierry Henry, est en quête de ses premiers points au classement pour ses débuts dans les qualifications pour l'Euro-2025, ce lundi 11 septembre en Slovénie.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Un amical réussi contre le Danemark (4-1), jeudi à Nancy, a parfaitement lancé les Bleuets façon "Titi", qui doivent confirmer l'entame prometteuse de ce nouveau mandat sur le banc, et ce dès lundi, lors des qualifications pour l'Euro-2025.

Celui que tous ses joueurs qualifient de "légende" des Bleus quand ils passent devant les médias va enfin regoûter à la compétition dans le petit stade de Koper, port slovène tout proche de la ville italienne de Trieste.

Il ne faudra pas louper son départ contre la Slovénie, un des rivaux des Français dans un groupe qui ne qualifie que le premier à coup sûr pour la compétition européenne qui aura lieu en Slovaquie. Les trois meilleurs deuxièmes des neuf groupes seront aussi qualifiés, les six autres devront s'affronter en barrages.

Trois matches à l'extérieur

Le prédécesseur d'Henry, Sylvain Ripoll, avait réussi à qualifier trois fois de rang la sélection des moins de 23 ans pour son Euro, après de longues années de disette, mais il n'a pas su arriver jusqu'en finale malgré la qualité de ses joueurs.

Titi doit faire mieux, et bien sûr préparer les Jeux Olympiques pour lesquels la France ne vise rien d'autre que l'or, à Paris, a rappelé le président de la Fédération Philippe Diallo la semaine dernière, lors de l'inauguration de l'espace Michel-Hidalgo au centre d'entraînement de Clairefontaine.

Mais il faut d'abord penser à la Slovénie avant de rêver aux JO, martèle Henry. D'autant que ses débuts en compétition se font en pente raide, les Bleuets se déplaceront ensuite encore chez leurs autres rivaux, en Bosnie en octobre et en Autriche en novembre, avec seulement un match à la maison contre Chypre, le mois prochain.

Choix marquants

Pour décrocher cette qualification, Henry a déjà effectué des choix marquants dans son groupe, nommant capitaine le très jeune prodige du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, déjà titulaire dans un grand club européen à l'effectif doré sur tranche à seulement 17 ans.

L'ancien meilleur buteur des Bleus (51 buts), dépassé depuis par Olivier Giroud (53 buts), dispose d'un vrai grand choix en attaque, le secteur qu'il connaît le mieux, lui qui entraînait les avants belges à la Coupe du monde 2018.

Le nouveau Lensois Elye Wahi et le dribbleur lyonnais Ryan Cherki se sont déjà distingués, le premier d'un doublé contre le Danemark, le second d'un but. Il faudra faire parler la poudre aussi en compétition pour les débuts de leur coach de légende.