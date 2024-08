Football : après la médaille d'argent aux JO, Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs

La Fédération française de football (FFF) a annoncé lundi 19 août que le coach antillais quittait son poste, un an après avoir été nommé entraîneur des jeunes de l'équipe de France. Il a mené la sélection française en finale des Jeux Olympiques de Paris, début août, permettant à la France de remporter une médaille en foot pour la première fois depuis 40 ans.

Thierry Henry tire sa révérence. Un an presque jour pour jour après sa nomination comme coach des Bleuets, le champion du monde 1998 a décidé de quitter la tête de l'équipe de France Espoirs "pour des raisons qui lui sont personnelles", a annoncé la Fédération française de football, lundi 19 août.

Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur des Espoirs 👋



Merci pour cette médaille Olympique 🥈 et bonne chance pour la suite de votre carrière, coach 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UOqQsoMQO3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 19, 2024

Appelé pour succéder à Sylvain Ripoll à la tête de la sélection des jeunes prodiges du ballon rond le 20 août 2023, l'entraîneur d'origine antillaise avait pour objectif de mener son équipe jusqu'à l'Euro 2025. Il était aussi chargé de guider l'équipe de France aux Jeux de Paris 2024. Objectif atteint : Thierry Henry a permis aux Bleuets de décrocher la médaille d'argent, offrant à la France sa première médaille olympique en football depuis 40 ans.

"Je tiens, au nom de la FFF, à remercier Thierry Henry pour tout le travail qu'il a accompli à la tête des sélections Espoirs et Olympiques", a réagi Philippe Diallo, le président de la fédération, dans un communiqué. La Fédération assure néanmoins regretter cette décision prématurée, alors que le contrat du sélectionneur courrait jusqu'en juin 2025.

"Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo, qui m'ont offert cette incroyable opportunité, a écrit Thierry Henry dans le communiqué de la Fédération française de football. Obtenir la médaille d'argent aux Jeux Olympiques pour mon pays restera l'une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m'ont permis de vivre une expérience magique".

Un nouveau sélectionneur sera nommé dans les prochains jours pour diriger l'équipe de France Espoirs, qui sera de retour sur les terrains début septembre pour les éliminatoires avant le championnat d'Europe de l'année prochaine.