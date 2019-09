Le Forum des étudiants des Outre-mer 2019 à Paris ou "trouver sa voie par sa voix !"

Répondre aux préoccupations

Programme

Le ministère des Outre-mer et la délégation interministérielle pour l’égalité des chances des français d’Outre-mer sont à l’initiative de ce forum . Les étudiants des Outre-mer pourront y trouver des réponses très concrètes à leurs questions.Comment trouver un emploi étudiant, un contrat en alternance ? Comment rédiger sa lettre de motivation et son CV ? Comment se présenter lors d’un entretien professionnel ? Comment se constituer un réseau ? Quels sont les démarches à suivre pour obtenir un logement, une bourse, s’inscrire à la sécurité sociale ? Que faire pour partir suivre ses études à l’étranger ? Comment s’impliquer dans la vie associative ?Grâce à une soixantaine d’entreprises, d’institutions et d’associations présentes lors de ce forum, les étudiants auront de nombreux interlocuteurs pour répondre à toutes ces questions. Des conférences et des ateliers sont proposés tout au long de cette après-midi. Regardez ci-dessous le programme :

Trouver sa voix

Parmi ces ateliers, il y en a un qui ne manque pas d’humour. Il se nomme "trouver sa voie par sa voix !" et il est animé par le chanteur lyrique martiniquais Fabrice Di Falco.