Franc succès pour la septième édition de "Regards de Guyane"

Organisé à Bondy en région parisienne, ce samedi 7 octobre, "Regards de Guyane" a tenu toutes ses promesses. Comme à l’accoutumée, de nombreuses personnes ont répondu à l'invitation lancée par l'association " Dokonon".

Samuel Piqueur •

La Guyane a eu droit à son moment de lumière, ce samedi 7 octobre à Bondy en région parisienne. Pour sa septième édition, "Regards de Guyane" organisé par l'association " Dokonon" a attiré de nombreux visiteurs, curieux de découvrir ou redécouvrir les nombreuses richesses du plus vaste territoire français. Danses, défilés de mode, chants, dégustations de confiseries en tout genre ou rhum, il y avait pour tous les goûts.

Si cet évènement rencontre un tel succès populaire, c'est parce qu'elle a su briser les codes et montrer un visage singulier de ce département français. " La Guyane est un territoire avec une culture et une histoire et elle a une façon de créer. [...] Ce n'est pas uniquement, comme on nous le montre dans les médias, avec une jeunesse décadente, de la violence, la drogue. Il y a l'Amazonie, on ne montre pas ce côté salvateur, sa biodiversité, etc.... Nous, on est là pour montrer tout ça, que la Guyane a une culture et une tradition", prévient Hendy Chocho membre fondateur de l’Association musicale et culturelle Dokonon

La Guyane mise à l'honneur sous toutes les facettes

Parmi toutes les personnes invitées à se produire lors de "Regards de Guyane", le styliste originaire de la Colombie, James Paris, aura su conquérir le cœur du public grâce à son défilé de mode tout en élégance et prestance.

Défilé des créations de James Paris • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Mis en lumière lors de cet évènement, le jeune homme a tenu à rappeler son attachement pour son territoire d'adoption" Pour moi, c'est très important de représenter la Guyane, le pays qui m'a adopté. C'est un honneur de les mettre en avant, et je vais continuer partout où j'irai", confesse-t-il.

Le styliste guyanais James Paris au centre et les mannequins portant ses tenues lors de "Regards de Guyane" • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Hormis ce défilé du jeune styliste, plusieurs autres stands ont aussi mis à l’honneur le savoir-faire guyanais. Pour ceux qui ne connaissent pas ou veulent redécouvrir leur terre, Rina propose un jeu de société " Lagwiyann Bel Koté" qui parle de culture, la société et du patrimoine. "Ça se joue comme un Trivial Pursuit. En fait, on rassemble le patrimoine et on joue avec. C'est très simple, c'est ludique et pédagogique".

Rina, fondatrice du jeu de société "Lagwiyann bel Koté" • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Parmi les visiteurs, il n’y avait pas que des Guyanais, à l’instar de Mylène originaire de la Martinique. " C'est quelque chose de bien, car ça représente la culture Antilles-Guyane. Ça permet de découvrir tout ce qui se passe sur la Guyane. Je pense que ce serait bien, qu'il y ait aussi ce type d'évènement pour nos îles, la Guadeloupe et la Martinique". La jeune femme, accompagnée de son fils a flashé sur quelques produits, notamment les bijoux représentant la Guyane.

Pour sa septième édition, regards de Guyane aura été une belle réussite au vu de l’enthousiasme des participants. Il se murmure même que la huitième édition est déjà en cours d’élaboration et que de nombreux artisans ont déjà réservé leur place.