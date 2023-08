Geneviève de Fontenay, farouche gardienne de la tradition des Miss, est décédée à 90 ans

Célèbre pour ses chapeaux, son style désuet et son franc-parler, Geneviève de Fontenay a farouchement défendu la tradition des reines de beauté au sein du comité Miss France entre 1954 et 2010, avant les nombreuses polémiques. C'est l'une d'elles, qui l'avait opposé à la réunionnaise Valérie Bègue, miss France 2008 qui avait précipité sa chute.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Emblématique "Miss des Miss", elle avait claqué la porte du concours en 2010 pour divergences de vues, après 60 ans de travail. Geneviève de Fontenay est décédée à 90 ans dans la nuit de lundi à mardi, a appris mercredi l'AFP auprès de son entourage, confirmant une information de TF1.

Défendant une image conservatrice de la féminité, elle avait progressivement été ostracisée. Elle avait été mise en examen en juin dernier pour injures et incitation à la discrimination transphobes, à la suite d'un communiqué diffusé en décembre 2021 dans lequel elle estimait qu'une Miss France transsexuelle serait "contre nature".

Polémique avec la Réunionnaise Valérie Bègue

L'une des polémiques les plus marquantes dans la carrière de la "dame au chapeau" reste son bras de fer avec Valérie Bègue. En 2008, la Réunionnaise accède au titre de reine de beauté. Après son couronnement, des photos érotiques sont divulguées alors que le règlement du concours Miss France l'interdit, provoquant la colère de Geneviève de Fontenay.

Valérie Begue, Miss Réunion est couronnée par Miss France 2007 Rachel Legrain-Trapani à côté de la présidente du comité Miss France Geneviève de Fontenay après avoir reçu le titre de Miss France 2008 lors de la cérémonie de remise des prix. • ©DENIS CHARLET / AFP

Une situation qui avait déclenché un conflit entre la boîte de production Endemol et la dame au chapeau, précipitant le départ de cette dernière. Tombée en disgrâce, Valérie Bègue avait toutefois conservé sa couronne, mais ses apparitions avaient été limitées et elle n'avait pu s'inscrire aux concours Miss Monde et Miss Univers.

"Valérie Bègue a fait scandale il y a sept ans. Elle a été largement punie. Le pardon existe aussi dans la famille Miss France", s'était justifiée Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, auprès de Réunion la 1ère en 2014.

Après la polémique, Geneviève de Fontenay décide de créer un très bref concours dissident, Miss Prestige nationale, déclenchant une guerre judiciaire avec Endemol. En 2013, les poursuites sont abandonnées de part et d'autre.

Une "mère" protectrice

Geneviève de Fontenay se considérait comme la "mère" de toutes ses miss. Raison, peut-être, pour laquelle elle prenait très mal toute "errance" de ses "filles", notamment celle d'Isabelle Turpault, Miss France 1983, la première destituée pour des photos de charme dans Paris Match.

Après avoir régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté, Geneviève de Fontenay avait annoncé en 2015 "tourner la page des Miss", ne se sentant "plus trop en accord avec ce qui semble marcher aujourd'hui". Elle avait boycotté le centenaire des concours de beauté en France organisé fin 2020 par TF1.