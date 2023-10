Guadeloupe : démantèlement d'un réseau de proxénétisme international, 9 arrestations effectuées

Une vaste opération policière de grande envergure a abouti au démantèlement d'un réseau de proxénétisme en Guadeloupe. Cette affaire, traitée dans le cadre d'une information judiciaire, a mobilisé les enquêteurs pendant plusieurs mois, mettant au jour des activités de proxénétisme en bande organisée, de traite d'êtres humains aggravés et de blanchiment d'argent.

La charge de cette enquête complexe a été confiée à la brigade mobile de recherche (BMR), renforcée par cinq enquêteurs de l'office central de répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) ainsi que par le Groupe interministériel de recherches (GIR).

Cette collaboration des différents services a été cruciale pour rassembler les fournitures nécessaires et mettre fin aux activités criminelles de ce réseau.

Au fil de plusieurs mois d'enquêtes minutieuses, les enquêteurs ont découvert que les proxénètes opéraient en fournissant des appartements à Pointe-à-Pitre, ainsi que des moyens de communication téléphoniques et informatiques pour faciliter leur exploitation des prostituées et maximiser leurs profits.

Il s’agit d’un trafic de dimension internationale, au regard de la nationalité des mis en cause et prostituées, provenant essentiellement de pays d’Amérique du Sud et République dominicaine. Plusieurs interpellations ont été réalisées en début de semaine et 9 proxénètes, dont certaines sont aussi prostituées, ont été placés en garde à vue.