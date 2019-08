Guyane : une femme blessée mortellement à la carotide par son mari

Pas de signalements

83ème féminicide de l'année

Mélissa, une jeune Guyanaise de 26 ans, est décédée mardi soir après avoir été frappée à coups de couteau à la carotide par son mari à Cayenne, a indiqué vendredi à l'AFP le procureur adjoint de la République de Cayenne.Elle a été tuée mardi soir par "son mari" à leur domicile de "deux coups de couteau portés à la carotide, dont un coup profond et l'autre plus superficiel", a précisé le procureur adjoint Jean-Claude Belot.L'homme, paysagiste de 36 ans, né à Trappes (Yvelines) "avait bu dans l'après-midi", a expliqué le parquet. Il avait déjà fait l'objet de condamnations dont une pour crime en "2010" et a évoqué une "dispute" avec sa compagne, a ajouté le parquet qui n'a cependant "pas constaté de désordre dans l'appartement qui prouverait une dispute". De même source, "Mélissa lui reprochait de consommer de l'alcool".La jeune femme, vraisemblablement âgée de "26 ans", selon le procureur adjoint, travaillait en tant que serveuse dans un fastfood. Elle n'aurait pas fait de signalements auprès des autorités pour violence conjugale. L'homme a été incarcéré jeudi soir à la maison d'arrêt de Rémire-Montjoly.En 2018, 121 femmes ont été tuées lors de violences conjugales. Selon un recensement effectué par le collectif "Féminicides par compagnon ou ex", il s'agit du 83e féminicide depuis le 1er janvier 2019. C'est le deuxième féminicide connu en Guyane depuis le début de l'année 2019. Le 22 janvier, à Cayenne, une mère de famille de 40 ans avait été tuée par son compagnon. L'homme l'avait ligotée ainsi que son frère avant d'incendier la maison avec de l'essence