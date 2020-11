Guyane : un plan blanc déclenché face à de nombreuses naissances

Le "plan blanc", dispositif de gestion de crise, a été déclenché au service de néonatologie du centre hospitalier de Saint-Laurent du Maroni en Guyane, en raison d'une forte affluence à la maternité, a indiqué lundi à l'AFP la direction de l'hôpital.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

3 000 naissances chaque année

Appel National

"La situation de crise est liée à une hausse importante de l'activité de la maternité depuis le mois d'octobre", a expliqué Didier Guidoni, le directeur du centre hospitalier. "Cette hausse n'est pas liée à la crise Covid mais se reproduit chaque année à peu près à la même période" a ajouté le directeur. Mais cette année, "nous ne parvenions plus, en utilisant les mécanismes classiques de gestion, à faire face à cette hausse".Chaque année, plus de 3.000 nouveaux-nés sont pris en charge par le centre hospitalier de Saint-Laurent du Maroni, dont le bassin de santé est évalué à plus de 100.000 personnes et distant de plus de 200 km de l'hôpital guyanais le plus proche, à Kourou.Cette deuxième plus grande ville du territoire guyanais (43.000 habitants recensés en 2017) connaît une forte croissance démographique (+4% par an).Le plan blanc consiste en "la mise en œuvre rapide", selon la direction hospitalière, des moyens "indispensables" au fonctionnement du service. Le "rappel des personnels en congés, l'appel à la réserve sanitaire, la mobilisation d'infirmiers et d'auxiliaires de puériculture en formation" ont été engagés, ajoute-t-elle.L'hôpital lance aussi un appel national auprès de puéricultrices, infirmiers, sages-femmes, volontaires. La structure s'engage à "prendre en charge des frais de transport et l'hébergement".Actuellement, non classée parmi les territoires en proie à la deuxième vague de Covid-19, la Guyane recense ce lundi "32 cas déclarés positifs au Covid sur 281 tests réalisés", pour 70 décès et 10.876 cas confirmés depuis le 4 mars 2020.