Harmonie outremer : "Colibri des Îles" et "Kachouké" unissent leurs voix lors d'un Chanté Nwèl traditionnel à Aubervilliers

Colibri des Iles et Kachouké, deux associations ultramarines installées à Aubervilliers ont organisé en commun un Chanté Nwèl, samedi 2 décembre 2023. Moment de tradition et de partage culturel autour du Noel traditionnel entre Guadeloupéens et Martiniquais au rythme du gwo Ka. Ces deux associations forment une unité solide qui se traduit par des manifestations communes.

Dès que l'on s'approchait du 2 rue du Chemin Vert à Aubervilliers aux environs de 19 heures, les vibrations envoûtantes du Gwo ​​Ka résonnaient dans l'air. À l'intérieur de la salle, plusieurs jeunes s'activaient autour des musiciens, tandis que d'autres membres dévoués des associations Colibri des Îles et Kachouké disposaient les tréteaux, qui allaient progressivement accueillir les festivités. Car, comme le veut la tradition d'un véritable Chanté Nwèl, l'ambiance festive ne serait complète sans jambon, rhum, pâtés, et autres délices culinaires partagés par tous. Chacun contribuait, apportant quelque chose à partager, créant ainsi un mélange de saveurs et de convivialité.

Au rythme envoûtant du Gwo ​​Ka, les participants, accompagnés par les tambouyés, ont chanté les incontournables "Joseph mon cher fidèle", "Oh la bonne nouvelle", et "Venez divin Messie". Ce Chanté Nwèl était bien plus qu'une simple célébration, c'était une rencontre intergénérationnelle, un moment où la richesse de la culture créole était célébrée avec ferveur.

Chanté Nwèl de "Colibris des Illes" et "Kachouké" à Aubervilliers, samedi 2 décembre 2023 • ©Jean-claude Samyde

Cette initiative commune entre les associations Colibri des Îles et Kachouké est le fruit d'une collaboration de plusieurs années. Ces deux entités partagent une vision commune et militent activement pour la diffusion et la préservation de la culture créole. "Colibri des Îles" s'engage dans des manifestations culturelles, offrant des cours de percussion, d'apprentissage du tambour et de la danse, et joue un rôle crucial dans la transmission de la culture aux jeunes générations. De même, le groupe "Kachouké" poursuit cet objectif, contribuant également à cette œuvre collective de préservation culturelle.

Cette soirée festive n'était pas seulement une célébration de Noël, mais aussi la réalisation d'une volonté affirmée de continuer à œuvrer ensemble pour la préservation et la diffusion de la richesse de la culture créole.