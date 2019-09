L'hommage de Lucette Michaux-Chevry à son ami Jacques Chirac, "un grand président pour l'Outre-mer"

© Patrick Kovarik/AFP Avril 2002, Jacques Chirac, en campagne pour sa réélection à l'Elysée est accueilli à l'aéroport par Lucette Michaux-Chevry, présidente du conseil régional de Guadeloupe

Cet homme n'a jamais perdu, malgré tous les postes qu'il a occupé, cette affection profonde qu'il partageait pour les Outre-mer et pour ces hommes et ces femmes de l'Outre-mer. Jacques Chirac a été un grand président pour l'Outre-mer, il était l'Outre-mer. Avec Chirac, nous avons eu des avancées sociales extraordinaires.

"Égalité sociale"

N'oublions pas, après les bouleversements, il nous a proposé le grand pardon. (...) Il nous a fait nous écouter. Il a su comprendre et nous avons perdu l'occasion d'assumer nos responsabilités, de notre part entière, notre place dans la France. Nous avons perdu l'occasion d'apporter à la Guadeloupe d'apporter de grands changements.

L'ancien président de la République Jacques Chirac, mort ce 26 septembre à l'âge de 86 ans , a montré tout au long de sa vie un attachement très fort pour les départements et territoires d'Outre-mer. Parmi ceux-là, la Guadeloupe, d'où est originaire Lucette Michaux-Chevry.Celle qui a été secrétaire d'Etat chargée de la Francophonie dans le gouvernement Chirac II, dit aujourd'hui avoir "perdu un ami", avec qui elle a partagé "plus de quarante ans de travail en commun". Mais pour l'ancienne ministre déléguée aux Droits de l'Homme, c'est tout l'Outre-mer qui "a perdu un grand président, un humaniste extraordinaire".Lucette Michaux-Chevry évoque Jacques Chirac à travers l'"égalité sociale" en Guadeloupe, région dont elle a été la sénatrice, la députée et la présidente du conseil régional. "De grandes avancées économiques aussi", ajoute-t-elle, citant "la défiscalisation, l'ouverture de la Guadeloupe vers la Caraïbe, la France du large". En résumé, pour Lucette Michaux-Chevry, Jacques Chirac avait "bien compris que l'Outre-mer c'était la chance de la France".