Homme poignardé dans le dos à Rennes : le suspect interpellé à l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'il tentait de fuir vers Mayotte

Un homme a été interpellé samedi 16 novembre à l'aéroport Charles de Gaulle. Il est suspecté d'avoir assassiné un individu en plein centre-ville de Rennes quelques jours plus tôt.

Samedi 16 novembre, un individu a été interpellé par les autorités à l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol en direction de Dzaoudzi, à Mayotte. Le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, a ensuite précisé que l'homme avait été transporté en Bretagne, mis en examen, puis écroué dans la foulée. Il est accusé de meurtre.

Tout commence le mardi 12 novembre. Dans une rue du centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), un homme de 49 ans se fait brusquement poignarder dans le dos, à quelques pas à peine de chez lui. La blessure est très grave : il succombe sur place.

Trafic de drogue

L'assaillant, lui, prend la fuite. Les policiers bouclent la rue. Ils recherchent l'arme du crime, alors que le suspect a été aperçu avec plusieurs couteaux, dont un grand couteau de cuisine, apprend France 3 Bretagne auprès de sources policières.

Pendant quatre jours, les enquêteurs tentent de retrouver la trace du meurtrier. Samedi 16 novembre, le journal Ouest-France apprend qu'un individu a été interpellé à Paris. Il est suspecté d'être l'auteur du crime. L'homme a été rattrapé à temps : il s'apprêtait à embarquer dans un avion, direction Mayotte.

Ramené en Bretagne, il reconnaît "un différend lié au trafic de drogue". Mais, selon lui, le règlement de compte a mal tourné : il voulait simplement blesser la victime, et non la tuer. Présenté à un juge d'instruction, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il sera jugé pour meurtre.