Incendie à Nice : la communauté comorienne se mobilise et rend hommage aux victimes sur les réseaux sociaux

Le violent incendie, probablement d'origine "criminelle", qui a fait sept morts, dont trois enfants et un adolescent à Nice, a suscité beaucoup d'émotion et de compassion dans la communauté comorienne. Les hommages et les pensées défilent sur les réseaux sociaux et constituent une immense vague de soutien.

Face au drame qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi à Nice, la communauté comorienne n'a parfois pas su avoir les mots. Elle a tout de même tenté d'exprimer sa tristesse, sa peine et sa compassion en partageant quelques mots sur les réseaux sociaux, alors que les victimes sont originaires des Comores. Associations et Comoriens mobilisés Dans toute la France, de Mayotte à Paris, la communauté comorienne a réagi à ce drame épouvantable. L'Association des étudiants comoriens à Nice "pleure la perte d'une famille entière" et appelle à l'union "dans la peine et la prière pour nos frères et sœurs disparus". La Tribune des Comores, une page d'actualité sur les Comores qui poste sur Facebook, fait quant à elle part de son "choc" face à cet évènement. Un sentiment que partage Ramano, un influenceur comorien. De son côté, la Ministre de la Santé des Comores évoque sa "peine" à l'annonce du drame et souhaite un "prompt rétablissement aux blessés". J'ai appris avec beaucoup de peine le décès de nombreux Comoriens dans un incendie qui a eu lieu la nuit dernière à Nice. Les infos que j'ai eues de la presse parlent d'une famille originaire de Mohéli. Mes sincères condoléances aux familles et prompt rétablissement aux blessés. — Loub-Yakouti Attoumane_officiel (@LoubYakouti) July 18, 2024 Grégory Leclerc, journaliste pour Nice-Matin, a recueilli le témoignage avec émotion de Najim Maecha, président de la communauté comorienne de la Côte d’Azur. L'homme, qui connaissait la famille, la qualifie comme étant "investie dans le quartier", "sans problème" et rappelle leur engagement dans les célébrations de la culture comorienne au sein du quartier. Najim Maecha, président de la communauté comorienne de la Côte d’Azur, connaissait la famille #Nice06 #Incendie pic.twitter.com/LoAdPNYVuY — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) July 18, 2024 Pour rappel, dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie d’appartement a fait au moins sept morts dans un quartier populaire de Nice. Les victimes faisaient partie d’une même famille, parmi eux, trois enfants ont péri. Une cellule de crise a été créée pour les familles, avec des solutions de relogement proposées dans la journée, explique France Bleu Azur.

