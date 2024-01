Incidents Air Caraïbes : quels sont les droits des voyageurs ?

Depuis vendredi 5 janvier, plusieurs passagers d'Air Caraïbes sont bloqués en Martinique à cause de divers problèmes techniques sur deux avions. La compagnie aérienne commence à organiser la prise en charge de ses clients impactés. Mais savez-vous quels sont vos droits en cas de retard trop important ?

Depuis vendredi 5 janvier, des centaines de voyageurs sont ou ont été bloqués en Martinique. La raison, plusieurs avions de la compagnie aérienne Air Caraïbes n’ont pas pu décoller à cause de problèmes techniques. Certains ont été pris en charge par la compagnie – ceux de la classe Affaire – les autres sont restés à l’aéroport dans des conditions précaires.

Faute de prise en charge, les voyageurs d'Air Caraïbes en attente d'un vol pour Paris depuis 48h, s'occupent comme ils peuvent fdans l'enceinte de l'aérogard de Martinique (7janvier 2024). • ©Guy ÉTIENNE

Aujourd’hui, la compagnie a réagi en annonçant la mise en place d’un vol supplémentaire "affrété à la compagnie Evelop Airlines, opéré en A330 ". Ce vol supplémentaire décollera de fort de France à 17h. Quant à l’avion victime de la panne vendredi, il doit être réparé dans les prochaines heures et remis en service ce mardi 9 janvier. La direction d’Air Caraïbes, via Eric Michel, le directeur général de la compagnie aux Antilles, dit regretter "tous les désagréments causés à nos clients, et que toutes nos décisions opérationnelles ont été uniquement motivées par notre souci de leur sécurité".

Quid maintenant de l’indemnisation des voyageurs

Selon les informations qu’a pu recueillir la rédaction d’Outre-mer la 1ʳᵉ, l’ensemble des voyageurs pénalisés devraient être indemnisés par la compagnie. Les autres, ceux qui sont encore bloqués à l’aéroport du Lamentin en Martinique, devraient être hébergés pour cette nuit, comme le stipule les règles gouvernementales.

Les passagers ont certains droits à faire valoir

Selon les normes établies par le gouvernement, en cas de retard de plus trois heures à l’arrivée, les passagers ont les mêmes droits que si leur vol avait été annulé. Tout d’abord, en ce qui concerne l’indemnisation, si votre vol à plus de 3 500 km, vous avez droit à 600 euros de la part de la compagnie. De plus, cette dernière a un certain nombre d’obligations à respecter au niveau de l’assistance. Elle doit : offrir un rafraichissement, une restauration, prendre en charge les frais d'hôtel et de transfert entre l'hôtel et l'aéroport. Mais aussi vous offrir un accès téléphonique.

Autre chose à savoir, si votre vol à plus de cinq heures de retard, vous pouvez demander un remboursement à la compagnie, si vous renoncez à votre voyage. L’indemnisation et le remboursement ne sont pas automatiques, c’est à vous voyageur d’entamer les démarches, soit par lettre recommandée ou directement en ligne sur le site de la compagnie.