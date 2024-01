Injures racistes : la ville d'Udine veut offrir la citoyenneté d'honneur à Mike Maignan

Les images ont fait le tour du monde. Ciblé une bonne partie de la première mi-temps par des insultes racistes lors du match entre Udinese et son club, l'AC Milan, Mike Maignan avait fait le choix de quitter la pelouse, accompagné par la suite de ses coéquipiers. Suspendue temporairement, la rencontre avait finalement repris quelques minutes plus tard, après que les dirigeants de l'Udinese ont demandé aux supporteurs de se calmer.

Salué par plusieurs coéquipiers, de club ou de l'équipe de France, comme Kylian Mbappé, mais aussi d'autres footballeurs et sportifs, le gardien guyanais a réagi par la suite sur ses réseaux sociaux en parlant de "complicité" de la part de certains acteurs du football.

Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé.